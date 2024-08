"EA Sports FC 25": un nuovo duo di commentatori prende il microfono

Era chiaro da tempo che ci sarebbe stato un cambiamento nei commentatori tedeschi di "EA Sports FC 25". EA Sports ha ora confermato i successori di Frank Buschmann e Wolff-Christoph Fuss.

EA Sports ha annunciato che Florian Schmidt-Sommerfeld (Sky) e Jan Platte (Dazn) formeranno la nuova coppia di telecronisti in lingua tedesca per "EA Sports FC 25". I due esperti commentatori sportivi sostituiranno il duo di lunga data composto da Frank Buschmann e Wolff-Christoph Fuss. Hanno prestato la loro voce alla serie di giochi dal 2016.

Supporto di Esther Sedlaczek

Schmidt-Sommerfeld, noto come Schmiso, e Platte sono voci note della televisione sportiva tedesca e si sono fatti un nome grazie al loro lavoro per diverse emittenti. Oltre alla nuova coppia di commentatori, anche Esther Sedlaczek rimarrà nella squadra. Sarà la giornalista in studio e fornirà ai telespettatori ulteriori informazioni.

Con la nuova coppia di commentatori, EA Sports vuole portare una ventata di aria fresca nella simulazione calcistica. Schmidt-Sommerfeld e Platte portano il loro modo di commentare nel gioco e sono pronti a fornire una nuova esperienza di ascolto. Anche molti giocatori e appassionati di calcio tireranno un sospiro di sollievo: alcuni fan della serie temevano che un commentatore donna piuttosto controverso sarebbe stato la nuova voce tedesca della serie di giochi.

Tutto uguale per il trio francese e italiano?

La telecronaca di "EA Sports FC 25" sarà disponibile in un totale di 14 lingue. La squadra di commento francese sarà ancora una volta composta da Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca e Laure Boulleau. Anche il trio italiano composto da Valerio Amoruso, Daniele Adanai e Pierluigi Pardo rimarrà insieme. Per lo meno non ho trovato cambiamenti rispetto all'anno scorso.

"EA Sports FC 25" uscirà il 27 settembre 2024. Verrà pubblicato per Playstation 4 e 5, Xbox One e Serie X/S, Windows PC e Nintendo Switch. Puoi preordinare il gioco da noi.