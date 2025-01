EA impone l'interruzione di Origin e lancia il nuovo launcher a 64 bit

EA sta per dire addio al suo Game Launcher Origins, ormai vecchio di 14 anni. Da aprile, potrai utilizzare i giochi EA solo con la nuova "EA App".

Possiedi giochi dell'editore EA, come "FIFA", "The Sims", "Battlefield", "Apex Legends", "Dragon Age" o "Mass Effect"? Allora conosci il launcher di giochi EA Origin. Hai bisogno del launcher per avviare questi giochi. Se giochi raramente ai giochi EA, questa notizia potrebbe preoccuparti: EA interromperà Origins il 17 aprile 2025. Per continuare a utilizzare i tuoi giochi, dovrai utilizzare il nuovo launcher "EA App".

EA giustifica il cambiamento con la fine del supporto ai sistemi a 32 bit da parte di Microsoft. Anche Origin supporta i sistemi a 32 bit. Per la nuova applicazione EA è necessario un sistema a 64 bit, proprio come per Windows 11. Per macOS è richiesta almeno la versione Catalina 10.15.5

Per evitare spiacevoli sorprese, ti consigliamo di verificare per tempo se hai già l'app EA o se devi aggiornare il tuo sistema operativo.

Gli utenti occasionali potrebbero ricevere un fastidioso messaggio di errore

Secondo l'annuncio di EA, tutto ciò che devi fare è scaricare l'app EA e installarla. Dopo aver effettuato il login con i tuoi dati Origin, tutti i tuoi giochi EA dovrebbero essere presenti nella libreria. Origin verrà rimosso dal tuo computer durante l'installazione dell'app EA

Se giochi regolarmente ai videogiochi EA, dovresti aver ricevuto la richiesta di scaricare la nuova app già da qualche tempo. Se, come me, non usi Origin regolarmente, potresti non aver notato il cambiamento. Ho aperto Origin per questo articolo e mi sono trovato di fronte a un messaggio di errore poco incoraggiante:

Messaggio inutile: Si è verificato un errore. Interrompi l'installazione e riavviala.

Fonte: Debora Pape

Ho riavviato Origins diverse volte e non ho ottenuto nulla nemmeno in modalità offline. Il codice di errore "20:403" sulla pagina di aiuto si riferisce all'informazione che Origin non è più disponibile per Windows e che dovrei scaricare l'app EA. Questo ha risolto il problema.

Possibili problemi: sistemi a 32 bit e salvataggi

Se utilizzi ancora un sistema a 32 bit, dovrai aggiornare il tuo sistema operativo a 64 bit. Se non l'hai ancora fatto, puoi cogliere l'occasione per passare da Windows 10 a Windows 11. Il vecchio Windows 10 è in grado di funzionare a 64 bit, ma non sarà più supportato da ottobre di quest'anno.

Per aggiornare il tuo sistema operativo a 64 bit, hai bisogno di un processore con capacità a 64 bit, il che non dovrebbe essere un problema. Purtroppo, con questo aggiornamento non puoi evitare una reinstallazione completa del sistema. Ciò significa che dovrai reinstallare tutti i tuoi programmi, compresi i giochi nell'app EA.

Il salvataggio dei giochi nel cloud è attivo per impostazione predefinita per la maggior parte dei giochi in Origin. Ciò significa che i tuoi salvataggi vengono sincronizzati automaticamente con il cloud. I tuoi salvataggi sono quindi disponibili anche nell'app EA dopo la reinstallazione. Tuttavia, se hai disattivato l'archiviazione nel cloud o se non è disponibile per alcuni giochi, devi ricordarti di fare un backup dei tuoi salvataggi per la reinstallazione. Potrai poi salvarli manualmente nelle cartelle di salvataggio e continuare a utilizzarli.