È arrivato iOS 18: tutto quello che c'è da sapere sull'aggiornamento

iOS 18 è ora disponibile per l'installazione. Scopri quali sono le nuove funzioni dell'aggiornamento, come usarle e quali iPhone le supportano qui.

All'inizio di giugno, Apple ha presentato iOS 18 e lo ha finalizzato in versioni beta pubbliche parziali nel corso dell'estate. Ora puoi installare l'aggiornamento sul tuo iPhone - Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software. Tuttavia, alcune funzioni mancano sui modelli più vecchi e dovrai ancora aspettare l'intelligenza di Apple con l'iPhone 16.

Le nuove funzioni di iOS 18

Con iOS 18, ci sono più modi per personalizzare la Schermo di casa. Ora puoi posizionare le app e i widget in modo completamente libero, dare ai loghi delle app un nuovo aspetto monocromatico e nascondere le loro etichette a favore di icone più grandi.

Il Centro di Controllo può essere personalizzato per la prima volta. Puoi aggiungere e rimuovere controlli e modificarne la disposizione. Inoltre, ora puoi selezionare un numero ancora maggiore di app come scorciatoie sulla schermata di blocco. Tuttavia, il numero di due scorciatoie rimane invariato.

Le applicazioni bloccate sono progettate per proteggere meglio la tua privacy se lasci andare il tuo smartphone sbloccato. Puoi anche proteggere le app con Face ID o addirittura spostarle in una cartella nascosta il cui contenuto è visibile solo dopo lo sblocco tramite Face ID.

Nell'app Messaggi (Messages) hai a disposizione nuove possibilità per creare più emozioni ed effetti. In "Tabbacks" - una barra di risposta rapida - puoi ora accedere a tutte le emoji. Aggiungi più movimento ai tuoi testi con gli effetti: Specifica un'animazione per le singole parole, come "esplodere" o "rimbalzare". Se vuoi rispondere a un'ora specifica, puoi aggiungere un'ora e una data al tuo messaggio.

Dall'iPhone 14 in poi, gli smartphone Apple possono inviare messaggi SOS tramite satelliti in caso di emergenza. Con iOS 18, Apple sta ampliando questa possibilità, includendo anche i messaggi di testo tradizionali con crittografia end-to-end.

Per la comunicazione con i non iPhone, iOS 18 supporta lo standard RCS, che Google, tra gli altri, utilizza per la sua app Messaggi. RCS consente l'invio di un maggior numero di contenuti multimediali rispetto a SMS e MMS e di messaggi di gruppo più affidabili.

C'è una nuova organizzazione nell'app Mail. Ora le e-mail sono suddivise in primarie, per i contenuti più importanti, e in transazioni, aggiornamenti e pubblicità. Per le ultime tre, inoltre, riassume diversi messaggi provenienti da uno stesso mittente.

L'app Mappa offre nuove mappe topografiche e la possibilità di creare percorsi escursionistici personalizzati, anche con accesso offline.

Con l'app Wallet, puoi scambiare denaro con altri utenti iPhone senza dover inserire il tuo numero di telefono. Basta tenere insieme gli iPhone e confermare con il pulsante laterale.

L'app Foto ha ricevuto un look completamente nuovo. Apple ha lavorato soprattutto sulla panoramica. Ad esempio, l'app è ordinata in base alle diverse categorie:

Ricordi

Gite

Persone e animali domestici

Giornate passate

Puoi anche passare avanti e indietro tra i diversi giorni, visualizzare collage di immagini e condividere il tutto con la semplice pressione di un pulsante.

Il nuovo look dell'app Photos.

In Safari c'è una nuova opzione che permette di far sparire cose fastidiose come pubblicità, notifiche di newsletter o pop-up. "Controllo della distrazione" suona molto meglio della traduzione in tedesco "Ablenkende Objekte ausblenden".

La nuova app Passwords è stata progettata per rendere ancora più facile l'accesso alle password e alle altre informazioni di login. Funziona su tutti i dispositivi dell'universo Apple e mette in guardia dalle password sbagliate e trapelate. Soprattutto, è probabile che sia un importante concorrente dei gestori di password già affermati in precedenza.

L'applicazione Notes risolve formule ed equazioni matematiche mentre le digiti.

L'app Calendario è collegata all'app Promemoria e visualizza gli appuntamenti e i compiti da essa presi.

Con iOS 18 è disponibile l'accesso ospite per l'app Casa. Questo ti permette di autorizzare altre persone ad accedere ai tuoi dispositivi smart. Ad esempio, se vengono a trovarti e annaffiano i fiori al posto tuo.

La Modalità Gioco si attiva automaticamente non appena inizi un gioco. Riduce al minimo le attività in background dell'iPhone in modo da garantire maggiori prestazioni per il gioco. Inoltre, è stata progettata per ridurre la latenza dei controller e delle cuffie collegate al Bluetooth.

Con un iPhone 15 Pro o uno smartphone più recente, ora puoi registrare video 3D da riprodurre su Apple Vision Pro.

IPhone Mirroring ti permette di controllare il tuo iPhone dal Mac. Non è necessario che l'iPhone sia sbloccato o che si trovi nella stessa stanza.

Apple Intelligence: l'intelligenza artificiale è ancora lontana

Al momento del lancio, l'Intelligenza Artificiale non fa ancora parte dell'ambito di iOS 18. Apple dovrebbe rilasciare la prima delle sue nuove funzioni AI a ottobre con iOS 18.1 per la lingua del dispositivo "Inglese (USA)". Apple prevede di rilasciare altre funzioni nei mesi successivi. Gradualmente anche in altre versioni inglesi localizzate per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

Entro il 2025, Apple Intelligence sarà disponibile in cinese, francese, giapponese e spagnolo. Tra le lingue annunciate finora manca il tedesco. Apple dichiara inoltre che "Apple Intelligence non è attualmente disponibile per iPhone e iPad nell'UE". Tuttavia, le regole dell'UE non impediscono ad altre aziende di offrire i loro servizi di intelligenza artificiale in Europa. Anche se potrebbe volerci del tempo, la disponibilità nell'UE è probabilmente solo una questione di tempo.

C'è un'altra limitazione per Apple Intelligence. I servizi AI non funzionano su tutti gli iPhone con iOS 18, ma solo su tutte le varianti dell'iPhone 16 e sui modelli Pro dell'iPhone 15.

Questi iPhone riceveranno iOS 18

Se il tuo iPhone monta iOS 17, puoi anche installare iOS 18. In particolare, questo vale per tutti gli smartphone Apple rilasciati dall'iPhone Xs in poi. <p