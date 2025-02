Novità e trend 5 1

Due icone si incontrano: il Motorola Razr e Paris Hilton

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 12.2.2025

L'icona pop Paris Hilton lancia uno smartphone in edizione limitata insieme a Motorola. L'accattivante edizione del Motorola Razr 50 Plus non solo unisce moda e tecnologia, ma anche un pezzo di storia.

Quando Motorola e Paris Hilton uniscono le forze, le cose non possono che diventare glamour. La loro impresa comune: un'edizione limitata del Motorola Razr Plus. Meglio conosciuto in questo paese come Motorola Razr 50 Ultra. Come potrebbe essere altrimenti, lo smartphone pieghevole è rosa acceso, costoso e ricorda una piccola borsetta. Viene fornito con due cinturini: uno rosa e uno rosa con pietre scintillanti.

L'edizione limitata del Razr Plus con custodia e due cinturini abbinati.

Fonte: Motorola

La storia comune di Paris Hilton e Motorola

Se hai familiarità con il Motorola Razr V3 originale, saprai che la collaborazione è tutt'altro che campata in aria.

Tutti sanno che io e il Razr ci conosciamo da molto tempo, 20 anni per l'esattezza. Il rasoio era e sarà sempre il mio accessorio preferito. Paris Hilton

Il successo del marketing del Razr V3 è stato creato quasi 20 anni fa da Rihanna, Nicole Richie e Paris Hilton. All'epoca, Motorola puntava già sul dispositivo mobile come accessorio e sulle sue dimensioni maneggevoli.

Il successo del marketing è stato creato quasi 20 anni fa da Rihanna, Nicole Richie e Paris Hilton.

Le caratteristiche speciali della Special Edition

Rispetto al Motorola Razr Plus normale, le personalizzazioni sono principalmente di tipo visivo. L'involucro rosa ha una texture simile alla pelle sul retro. Qui è presente anche la firma chic di Paris Hilton, che troverai anche sulla custodia del cellulare. L'incisione "That's Hot" è riportata sulla cerniera in alluminio.

Il Razr Plus con un look chic da borsetta.

Fonte: Motorola

Nello smartphone stesso, ci sono anche alcune personalizzazioni visive per tutti gli appassionati di Hilton. Ad esempio, troverai numerosi sfondi che mostrano Paris in abiti glamour. Sullo smartphone troverai anche alcune suonerie create insieme all'icona pop.

Un altro dispositivo di fascia alta

Motorola sta realizzando dei flip phone molto promettenti. Ecco un dispositivo con caratteristiche di alto livello. Lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm garantisce le prestazioni necessarie. La batteria da 4000 mAh ti permetterà di arrivare a fine giornata e potrai ricaricare il pieghevole con una ricarica rapida da 45 watt. Il display AMOLED di alta qualità è presente non solo all'interno, ma anche all'esterno.

Sono disponibili due fotocamere principali da 50 MP per foto e selfie chic che catturano l'atmosfera di Paris Hilton. C'è anche una fotocamera frontale da 32 MP per le videochiamate.

Il dispositivo di fascia alta in rosa chic.

Fonte: Motorola

Quindi l'hardware è lo stesso del normale Motorola Razr 50 Ultra, che ho restituito a malincuore a Motorola dopo la mia prova molto positiva. Dopotutto, il normale 50 Ultra è disponibile anche in un bel colore, che Motorola ha scelto grazie a Pantone e che chiama affettuosamente "Peach Fuzz".

Prezzo e disponibilità

Il Razr Plus nella Paris Hilton Edition sarà disponibile dal 13 febbraio in numero limitato sul sito web di Motorola. Il prezzo sarà di poco inferiore ai 1200 dollari USA, ovvero 200 dollari in più rispetto alla versione normale al momento dell'uscita. È possibile acquistare il normale Motorola Razr 50 Ultra a partire da 720 franchi, ovvero 780 euro.

Non è ancora chiaro se l'edizione limitata arriverà anche da noi negli Stati Uniti. Tuttavia, un'altra bionda nell'iconico colore rosa è già arrivata nel nostro negozio e nelle mie mani. Il telefono di Barbie è dotato di numerosi accessori e fa rivivere l'era dei flip phone insieme a HMD. Tecnicamente, però, non è del tutto aggiornato.

Immagine di copertina: Motorola

