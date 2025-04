Novità e trend 2 0

Dreame C1: questo robot fa la noiosa pulizia delle finestre al posto tuo

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 17.4.2025

Il Dreame C1 rende il fastidioso argomento della pulizia delle finestre un ricordo del passato. Il robot pulitore è in grado di arrivare anche negli angoli, ovviamente senza macchie.

Il produttore cinese Dreame, noto per i robot tagliaerba e per le piscine, presenta due nuovi modelli: i lavavetri Dreame C1 e C1 Station. Il modello Station si spinge un po' più in là grazie alla sua grande batteria e può essere utilizzato anche in modalità di ricarica.

Cosa può fare il Dreame C1

Il Dreame C1 è dotato di spazzole flessibili. Queste si estendono a seconda delle necessità e tornano indietro quando toccano il telaio della finestra. Secondo Dreame, il robot pulisci finestre copre il 90 percento degli angoli. Il C1 riconosce anche la lunghezza del bordo della superficie del vetro, regola l'allineamento e calcola il percorso di pulizia ottimale. I sensori integrati forniscono ulteriore assistenza.

Il C1 raggiunge anche gli angoli delle finestre.

Fonte: Dreame

Con il suo serbatoio d'acqua da 80 ml, il C1 può spruzzare fino a 60 minuti alla volta. Tuttavia, il robot pulitore adatta la frequenza di spruzzatura alla situazione. Tra l'altro, un panno in microfibra incorporato raccoglie gli eventuali gocciolamenti.

Per evitare che il C1 si metta a spruzzare, il robot si adatta alla frequenza di spruzzatura.

Per evitare che il C1 cada vittima della gravità, Dreame gli ha dato una potenza di aspirazione di 5500 pascal. In questo modo dovrebbe rimanere in posizione anche su superfici lisce e verticali. Il produttore cita in particolare vetro, specchi, marmo e piastrelle. Il C1 è dotato di un cavo di 5,5 metri.

Il produttore non ha ancora comunicato i dettagli.

Il produttore non ha ancora rivelato quanto tempo il C1 pulirà fino alla prossima carica della batteria, né sono note le dimensioni della batteria. I concorrenti, come ad esempio Ecovacs Winbot W2 Pro Omni, hanno un'autonomia fino a 110 minuti. Dopo l'uso, puoi ricaricare il C1 con il cavo di ricarica in dotazione (lungo 1,8 metri).

Il C1 pulisce in modo efficiente grazie al calcolo automatico del percorso.

Fonte: Dreame

Se il processo di pulizia viene interrotto, il robot dovrebbe continuare il suo lavoro senza interruzioni una volta riattaccato. Se vuoi che il robot pulisca solo alcune parti della finestra, puoi definirlo tramite l'app Dreame. Sono disponibili varie modalità, come la pulizia completa della finestra, la pulizia dei bordi, la pulizia della superficie o la pulizia a punti.

Se le tue finestre sono molto sporche, Dreame non può farcela da solo. Il produttore consiglia di effettuare una pulizia preliminare a mano.

Stazione C1: per grandi aree

Se hai bisogno di pulire finestre più grandi, la C1 Station è un'opzione. Grazie alla batteria da 7800 mAh, la stazione funziona fino a tre ore. Può pulire finestre fino a 90 metri quadrati. La stazione può continuare a pulire anche durante la ricarica. Le ventose garantiscono una buona presa durante la pulizia. Anche quando la batteria è scarica, si dice che la stazione rimanga in funzione in modo affidabile fino a 30 minuti.

La C1 Station ha una resistenza maggiore e funziona anche durante la ricarica

Fonte: Dreame

Prezzo e disponibilità

I due robot pulitori saranno disponibili dal 15 maggio. Non appena saranno disponibili nel nostro negozio, aggiungerò i prodotti qui. Il prezzo di listino del C1 è di 359 CHF, mentre la C1 Station costerà 549 CHF.

Immagine di copertina: Dreame

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo