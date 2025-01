Dovrai ricaricare questo "InkPoster" di Pocketbook solo una volta all'anno.

Con InkPoster puoi goderti le tue foto preferite in alta risoluzione. Grazie alla connessione via Wi-Fi e Bluetooth, puoi aggiungere nuove opere d'arte o foto in qualsiasi momento per mantenere fresca la tua casa.

Un'attrazione per la tua casa. Il nuovo "InkPoster" è stato recentemente presentato al CES 2025. E-Ink lo ha sviluppato in collaborazione con Pocketbook e Sharp. InkPoster porta le tue foto preferite sulle pareti di casa tua in alta qualità. È disponibile in tre dimensioni: 13,3 pollici con una risoluzione di 1200 × 1600 pixel, 28,5 pollici con una risoluzione di 2160 × 3060 pixel e 31,5 pollici con una risoluzione di 2560 × 1440 pixel.

I modelli da 13,3 e 31,5 pollici utilizzano la tecnologia Spectra 6 di E-Ink, mentre il modello da 28,5 pollici è dotato della tecnologia IGZO di Sharp. Questi schermi offrono una tavolozza di 60.000 colori e sono privi di riflessi. L'"InkPoster" richiede energia solo quando l'immagine visualizzata viene modificata. Ciò significa che può essere utilizzato per un anno senza essere ricaricato. La versione più piccola ha una batteria da 14.000 mAh, mentre i modelli più grandi sono dotati di una batteria da 20.000 mAh.

La tecnologia dello schermo Spectra-6 di E-Ink utilizza sei diversi colori di inchiostro per produrre immagini vivide

Fonte: Pocketbook

L'"InkPoster" può essere montato a parete sia in formato verticale che orizzontale. Ha un'interfaccia USB-C, un indicatore LED e un interruttore fisico di accensione e spegnimento. Supporta Wi-Fi e Bluetooth, quindi puoi collegarlo a un'app per smartphone per scegliere tra una serie di opere d'arte curate o foto personali.

Il display è simile alla carta. A differenza di prodotti simili come gli e-reader o altri murales digitali, non ha una luce integrata sullo schermo. Ciò significa che puoi appenderlo in camera da letto senza che ti tenga sveglio di notte.

I prezzi previsti per "InkPoster" partono da circa 599 dollari per il modello da 13,3 pollici. Il modello da 31,5 pollici costerà circa 1700 dollari USA, mentre il modello da 28,5 pollici dovrebbe aggirarsi intorno ai 2400 dollari USA. Purtroppo non posso ancora dirti se i modelli saranno disponibili in negozio.