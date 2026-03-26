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DJI presenta un drone a 360 gradi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

Avata 360 è la risposta di DJI all'Antigravity A1. Il drone registra video a 360° in 8K. Si controlla con un auricolare FPV e un joystick.

DJI presenta un drone con telecamera a 360 gradi. L'Avata 360 combina un design cinewhoop con una fotocamera a 360° che offre video in 8K e foto da 120 megapixel. Il concetto è lo stesso di [Antigravity A1]: Puoi guardarti intorno mentre voli usando gli occhiali FPV e non devi preoccuparti dell'esatta sezione dell'immagine. Questa può essere definita in un secondo momento nel software.

Robusto, ma più pesante della concorrenza

Il fulcro è un modulo fotocamera con due sensori CMOS da 1/1,1 pollici contrapposti, che può funzionare sia in modalità 360 che come classica fotocamera frontale. In modalità 360, il drone riprende un'intera sfera in 8K fino a 60 fotogrammi al secondo. In modalità a lente singola, filma con una sola fotocamera in 4K/60p. Il drone stesso scompare dall'immagine grazie ad algoritmi di stitching.

L'Avata 360 utilizza il sistema di trasmissione O4+ di DJI con una portata nominale fino a 20 chilometri e immagini live a 1080p a 60 fps. È inoltre dotato di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli e di una durata di volo fino a 23 minuti. 42 gigabyte di memoria interna e uno slot microSD offrono spazio per immagini e video.

Controlli Avata 360 con un auricolare FPV e un joystick.

Fonte: DJI

Con circa 455 grammi, l'Avata 360 è più pesante del suo concorrente Antigravity. Non rientra nella classe operativa A1. Tuttavia, offre una protezione completa dell'elica. Il design è più indulgente nei confronti delle collisioni e consente quindi di volare in spazi ristretti. Il drone da solo costa 459 euro. Il pacchetto con occhiali FPV e telecomando costa 939 euro. Questo rende il prezzo più conveniente rispetto all'Antigravity A1.

Esperienza cool con svantaggi in termini di qualità dell'immagine

Poiché l'elicottero registra l'intero ambiente circostante, puoi concentrarti sulla traiettoria di volo. Anche senza competenze professionali, puoi creare successivamente i movimenti della telecamera FPV nel software. Le prime prove elogiano questo flusso di lavoro, ma evidenziano anche i tipici compromessi a 360 gradi: Gli artefatti di cucitura diventano visibili durante le manovre veloci o gli oggetti vicini. L'elevata risoluzione 8K non è all'altezza della qualità dei droni tradizionali dopo il ritaglio. Ho già individuato svantaggi simili alla prova dell'Antigravity A1:

Test del prodotto L'A1 di Antigravity alla prova: sensazione da volatile di Samuel Buchmann

Il lancio di Avata 360 arriva poco dopo l'annuncio che DJI ha citato in giudizio la società madre del suo concorrente Antigravity per violazione di brevetti. DJI sostiene che gli ex dipendenti hanno rubato i principi tecnici e poi hanno depositato illegalmente una domanda di brevetto con la nuova società.

Immagine di copertina: DJI

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