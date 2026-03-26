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DJI fa causa a Insta360

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

Insta360 ha lanciato il suo primo drone sul mercato solo pochi mesi fa attraverso il suo marchio affiliato Antigravity. Ora il produttore è stato citato in giudizio da DJI per aver presumibilmente copiato il suo design e le sue caratteristiche.

Il produttore cinese di droni DJI sta portando in tribunale la sua rivale cinese Insta360 per presunte violazioni di brevetti. La causa è stata depositata presso la Corte Intermedia del Popolo di Shenzhen ed è diretta contro Insta360 e la sua società madre Arashi Vision. Secondo i media cinesi, la causa riguarda sei brevetti nelle aree del controllo del volo, dell'elaborazione delle immagini e della progettazione dell'hardware.

DJI sostiene che gli ex dipendenti hanno presentato domanda di brevetto entro un anno dalla loro partenza, la cui base tecnica è stata sviluppata durante il periodo trascorso in DJI. Secondo la legge cinese sui brevetti, tali invenzioni possono essere attribuite all'ex datore di lavoro. Secondo DJI, Insta360 non avrebbe quindi nominato inizialmente gli inventori per nascondere il presunto furto.

Battaglia amara per le quote di mercato

Insta360 è entrata nel settore dei droni dominato da DJI alla fine del 2025 con il Antigravity A1. In cambio, DJI sta sfidando Insta360 nel mercato delle action cam con la Osmo 360 - e presto lancerà un modello concorrente dell'Antigravity A1, Avata 360. Entrambe le aziende stanno quindi penetrando nei rispettivi segmenti di riferimento. Le somiglianze sono notevoli. Nella mia prova dell'Antigravity A1, per esempio, ho notato che i comandi sono simili a quelli del DJI Avata.

Il controller dell'Antigravity A1 è simile nella gestione a quello del DJI Avata.

Fonte: Samuel Buchmann

Il fondatore di Insta360 Liu Jingkang respinge le accuse in una dichiarazione ai media. I controlli interni hanno dimostrato che i diritti di proprietà intellettuale contestati provengono da un lavoro di sviluppo indipendente di Insta360. Liu ha descritto la pratica di non nominare inizialmente gli inventori nelle domande nazionali come una prassi standard del settore, al fine di proteggere gli sviluppatori da un'aggressiva caccia al tesoro. I nomi sarebbero stati resi noti solo nei procedimenti internazionali del PCT (Patent Cooperation Treaty).

Liu ha anche accusato Liu di non aver fatto il nome degli inventori nelle domande nazionali.

Liu ha anche accusato DJI di aver preso le funzioni di Insta360. Ad esempio, un'app è stata descritta dai media come sorprendentemente simile a «» . Finora l'azienda si è astenuta dal presentare controdenunce, concentrandosi invece sulla ricerca e sui nuovi prodotti.

Immagine di copertina: Samuel Buchmann

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