Digits: Ecco il supercomputer AI di Nvidia per la casa

Nvidia ha presentato Project Digits al CES 2025. Si tratta di un potente computer che assomiglia a un Mac Mini ed è progettato per aiutare a creare modelli di intelligenza artificiale.

Con Project Digits, Nvidia sta gettando le basi per consolidare la sua posizione di leader nel settore dell'AI. Tutti i modelli di AI creati e testati con il sistema verranno successivamente eseguiti nei sistemi cloud di AI di Nvidia.

Tanta potenza di calcolo sul desktop

Project Digits contiene il superchip Grace Blackwell, o GB10 in breve, di Nvidia. La GPU Blackwell raggiunge fino a un petaflop per i calcoli di intelligenza artificiale. Si tratta di 1000 teraflop. In confronto, gli attuali PC Copilot+ con chip Snapdragon hanno 45 teraflop. Il sistema include anche l'ultima generazione di core CUDA e la quinta generazione di core Tensor. Questi sono collegati ai 20 core ARM della CPU Grace tramite NVLink-C2C.

Project Digits è il piccolo riquadro a sinistra/sotto il monitor.

Fonte: Nvidia

Il sistema Digits elabora fino a 200 miliardi di parametri. Se il modello di intelligenza artificiale è più grande, due computer desktop possono essere collegati per elaborare fino a 405 miliardi di parametri. Questo corrisponde alle dimensioni di Llama 3.1, attualmente il modello di intelligenza artificiale più grande di Meta.

126 gigabyte di RAM e quattro terabyte di memoria SSD (NVMe) sono caratteristiche standard di Digits. Il sistema gira sul sistema operativo Nvidia DGX basato su Linux e offre accesso alla libreria di software AI di Nvidia. Supporta inoltre framework come PyTorch, Python o Jupyter Notebook.

Il grafico esploso fornisce una visione dei componenti al suo interno.

Fonte: Nvidia

Il lavoro sui modelli di AI sarà reso più semplice

Il CEO di Nvidia Jensen Huang è ambizioso nel comunicato stampa dell'azienda. Con Project Digits, vuole rendere il superchip Grace Blackwell disponibile a milioni di sviluppatori. "Mettere un supercomputer di IA sulle scrivanie di ogni scienziato di dati, ricercatore di IA e studente li autorizza a impegnarsi e a plasmare l'era dell'IA."

Nvidia vuole vendere il suo Project Digits a partire da maggio 2025. Il costo è di 3.000 dollari. Non è economico, ma sarà difficile trovare un altro computer con questa potenza di calcolo per un dollaro.