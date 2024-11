Design Nintendo e tastierino numerico: 8BitDo annuncia la nuova versione della sua tastiera meccanica

8BitDo ha presentato una versione a 108 tasti della sua tastiera meccanica retrò. Ora è disponibile anche con un tastierino numerico. Sarà disponibile da dicembre con i modelli NES e Famicom.

La Retro Mechanical Keyboard di 8BitDo, che in precedenza era disponibile solo con 87 tasti (layout tenkeyless), sta per ricevere una nuova aggiunta. A partire dal 6 dicembre 2024, verrà lanciata una nuova versione con 108 tasti o tastierino numerico. Inizialmente sarà disponibile per l'acquisto con i modelli Nintendo NES e Famicom. Tuttavia, né Nintendo né NES o Famicom sono presenti nella descrizione del prodotto.

Il produttore si riferisce alla versione della tastiera che ricorda il Nintendo Entertainment System come

E questa è la

Altre edizioni della nuova tastiera potrebbero seguire in seguito. Esiste anche un'edizione Commodore 64 per la versione originale e una che ricorda le vecchie tastiere IBM. La tastiera include un set di Super Buttons sovradimensionati. Questi sono programmabili e si inseriscono nella connessione jack da 3,5 mm sul retro.

Qui si collegano i Super Button, disponibili in diversi colori.

Fonte: 8BitDo

La nuova tastiera ha gli stessi interruttori Kailh Box White V2 sostituibili a caldo della versione Tenkeyless. È inoltre integrato un interruttore a levetta per passare dal funzionamento a 2,4 gigahertz, al Bluetooth e all'uso con cavo. Il nuovo tastierino numerico contiene quattro tasti funzione aggiuntivi, come la calcolatrice.

Il nuovo tastierino numerico presenta anche nuovi tasti funzione.

Fonte: 8BitDo

Per quanto riguarda il costo, 8BitDo vorrebbe vedere 120 dollari USA - la tastiera è ora disponibile per il pre-ordine nel negozio del produttore. L'esperienza ha dimostrato che ci vorranno circa due mesi prima che la tastiera sia disponibile in questo paese (con il layout della tastiera EN).

Se invece ne preferisci una senza tastierino numerico, puoi acquistarla subito:

