Dell equipaggia i primi notebook con una porta USB-C modulare

La porta USB-C degli ultimi notebook Dell può essere sostituita più facilmente in caso di danni. Inoltre, i dispositivi hanno ricevuto nuovi nomi.

Dell sta dicendo addio a sottomarche come XPS o Vostro. Invece, tre nuove categorie renderanno più facile trovare il notebook giusto. Ci sono tre sottocategorie per Dell, Dell Pro e Dell Pro Max. Il risultato è un totale di nove categorie, che ricordano molto quelle degli smartphone Apple.

USB-C per l'avvitamento e le nuove schede elettroniche

Lenovo ha annunciato in una nostra intervista che renderà la porta USB-C più facile da riparare. Dell è stata più veloce ed è stato il primo produttore a introdurre sul mercato le prese con fissaggio a vite.

Le porte USB-C del Dell Pro Plus e di una selezione di Dell Pro Max (nella foto) sono avvitate e non saldate.

Fonte: Dell

Dato che i notebook vengono ricaricati tramite UBS-C, il connettore viene utilizzato molto e si consuma di conseguenza. Fino ad oggi, le prese erano saldate alle schede elettroniche e non potevano essere sostituite singolarmente. La situazione sta cambiando con i nuovi dispositivi Dell Pro e alcuni Dell Pro Max. Le porte USB-C sono fissate con delle viti e possono essere sostituite singolarmente.

Inoltre, una scheda madre riprogettata e schede di input/output indipendenti dovrebbero rendere più facile la riparazione dei dispositivi. Grazie a un cambiamento nella chimica delle batterie, le batterie dei modelli Dell Pro Plus richiedono anche l'80 percento di cobalto in meno rispetto al passato, secondo il produttore.

Nuove categorie per facilitare la scelta

Latitude, Precision, XPS, Vostro, OptiPlex: Dell sta riducendo le precedenti categorie di prodotti a tre nuove categorie: Dell, Dell Pro e Dell Pro Max. Il cambiamento riguarda i notebook, i PC e i monitor; tuttavia, Ultrasharp continuerà a esistere per i monitor e Alienware rimarrà come marchio di giochi.

Il nuovo Dell 14 Plus. Il produttore non ha ancora annunciato un Dell Premium e quindi un successore della serie XPS.

Fonte: Dell

Il produttore intende i suoi dispositivi Dell per uso privato. I modelli Dell Pro, invece, sono progettati per la "produttività professionale" nella vita lavorativa di tutti i giorni. Chi ha bisogno delle massime prestazioni in un ambiente professionale dovrebbe scegliere i computer Dell Pro Max.

Ecco come Dell elenca le sue nuove categorie.

Fonte: Dell

La suddivisione in Base, Plus e Premium ha lo scopo di fornire un orientamento all'interno delle categorie. In questo modo dovrebbe essere possibile riconoscere a prima vista se si tratta di un modello entry-level, leggermente migliore o uno dei migliori dispositivi della rispettiva categoria. Ci sono ancora dei numeri e, nel caso dei notebook, indicano le dimensioni del display. Ad esempio, al CES 2025 sono stati fatti i seguenti annunci:

Dell 14 Plus e Dell 14 Plus 2-in-1

Dell 16 Plus e Dell 16 Plus 2-in-1

Dell Pro 13 Premium e Dell Pro 14 Premium

Dell Pro 13 Plus, Dell Pro 14 Plus e Dell Pro 16 Plus

Dell Pro 14 e Dell Pro 16

Dell Pro Max 14 e Dell Pro Max 16

Le configurazioni esatte per i diversi mercati, i prezzi e la disponibilità non sono ancora stati comunicati.