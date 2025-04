Novità e trend 11 7

Dati importanti a colpo d'occhio: Etichetta energetica per smartphone e tablet

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2025

Presto il consumo energetico, la durata della batteria, la robustezza e la riparabilità di smartphone e tablet saranno visibili a colpo d'occhio. L'UE sta introducendo le etichette energetiche per i dispositivi.

Come parte della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, l'UE richiederà etichette energetiche per smartphone e tablet sul mercato a partire dal 20 giugno 2025. Come per i frigoriferi, le lavatrici e i televisori, questo dovrebbe rendere rapidamente riconoscibile il consumo energetico e altri importanti dati chiave.

Dati chiave per una rapida panoramica

L'etichetta energetica per smartphone e tablet ha in comune con gli elettrodomestici più grandi la visualizzazione della classe di efficienza energetica. Tuttavia, è probabile che le differenze siano minori per i dispositivi mobili rispetto ai grandi elettrodomestici.

L'esempio di etichetta energetica dell'UE.

Fonte: Europäische Union

Sotto la classe di efficienza energetica, appare prima la durata della batteria in ore e minuti. Questo dato si basa sulle specifiche del produttore e sembra indicare il tempo di standby piuttosto che il tempo di utilizzo. Per quanto riguarda la robustezza, come per la riparabilità, c'è solo un'indicazione approssimativa nelle classi da A a E - con la A che rappresenta il valore migliore.

Nella riga inferiore, l'etichetta energetica indica il numero di cicli di ricarica della batteria. Attualmente lo standard desiderato è di 800 cicli, dopo i quali l'80% della capacità della batteria è ancora disponibile. Se disponibile, accanto viene indicata la certificazione IP. Questa fornisce informazioni sulla resistenza alla polvere e all'acqua dello smartphone o del tablet.

Per i tablet, le Novità si applicano solo a quelli con iOS o Android. L'UE classifica i tablet Windows come computer portatili e non esiste ancora un'etichetta energetica per questi prodotti.

Anche se la Svizzera non è uno stato membro dell'UE, in genere adotta l'etichetta energetica. Abbiamo già scoperto le prime etichette per gli smartphone.

L'UE spera che l'etichetta energetica renda gli acquirenti più informati. Idealmente, acquisteranno un dispositivo migliore che potranno utilizzare più a lungo. Questo, da solo, si tradurrebbe in un minor consumo di risorse.

Tuttavia, la rapida panoramica presenta anche uno svantaggio. Non è chiaro da dove provengano i dati e a cosa si riferiscano. Le 52 ore del Motorola Edge 60 riportate nell'Immagine di copertina devono essere il tempo di standby. Non corrisponde a nessuno scenario di utilizzo dello smartphone.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

