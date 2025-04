Novità e trend 12 14

Da Andor al mondo sotterraneo: ecco cosa ha presentato Lucasfilm alla Star Wars Celebration 2025

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 22.4.2025

La Star Wars Celebration di quest'anno si è svolta in Giappone. Oltre ai nuovi giochi e alle nuove stagioni di Andor e Ashoka, Lucasfilm ha presentato anche una nuova storia di Star Wars.

L'ultima edizione della Star Wars Celebration si è svolta in Europa. Ora Lucasfilm ha presentato i progetti in corso per la prima volta in Giappone. Per tre giorni, tutto è ruotato intorno alla saga stellare di George Lucas.

I film e le serie presentati:

«Andor» (stagione 2, serie live-action), 23.4.25

«Tales of the Underworld» (serie animata), 4.5.25

«Rebuilding the Galaxy» (stagione 2, serie animata), 19.9.25

«Visions»** (stagione 3, raccolta di cortometraggi anime), 29.10.25

«Le avventure dei giovani Jedi» (stagione 3, serie animata), autunno 2025

«The Mandalorian & Grogu» (film per il cinema), 21.5.26

«Ahsoka»** (stagione 2, serie live-action), 2026

«Maul - Signore delle ombre» (serie animata), 2026

«Visions Presents - The Ninth Jedi» (raccolta di cortometraggi anime), 2026

«Star Wars: Starfighter» (film per il cinema), 27.5.27

I giochi in vetrina:

«Star Wars: Monopoly Go!», 1 maggio 2025

«Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune», 15.5.25

«Star Wars: Zero Company», 2026

«Star Wars: Beyond Victory - A Mixed Reality Playset», in sviluppo

«Star Wars: Starfighter»

Starfighter è il nuovo film di Star Wars con una storia indipendente. È ambientato cinque anni dopo «Star Wars: Rise of the Skywalkers». Per ora non si sa molto della trama, se non che Ryan Gosling avrà un ruolo da protagonista. La storia è inoltre ambientata in un nuovo periodo temporale.

Il film sarà diretto da Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Kathleen Kennedy (Presidente di Lucasfilm) è il produttore esecutivo e Jonathan Tropper (The Adam Project) sta scrivendo la sceneggiatura. L'uscita del film nei cinema è prevista per il 27 maggio 2027.

«The Mandalorian & Grogu»

Il lungometraggio «The Mandalorian & Grogu» è stato annunciato già nel 2024. Il regista Jon Favreau e l'autore Dave Filoni erano presenti alla presentazione in Giappone, così come l'attore protagonista Pedro Pascal.

I fan presenti hanno potuto ammirare le prime clip del film. Al di fuori della Star Wars Celebration, purtroppo questa visione ti è ancora negata. Lo stesso Pedro Pascal ha pubblicato una sua foto sul suo account Instagram: con l'armatura oscura di Din Djarin e l'elmetto UNTER THE ARM. Il suo volto si vede raramente nella serie e questo non cambierà nel film. Ecco perché questa visione è ancora più preziosa. Quante volte vedrai Pascal nel film e quante volte solo la sua voce, probabilmente lo scoprirai solo al cinema dal 21 maggio 2026.

Grazie Pedro per questa meravigliosa visione.

Fonte: Pedro Pascal/ Disney

«Visions e «Visions Presenta - Il Nono Jedi»

«Star Wars: Visions» è stata creata come serie esclusiva per Disney+ e ha debuttato nel 2021, con vari registi del mondo degli anime che raccontano le loro storie di Star Wars sotto forma di cortometraggi. Oltre agli studi giapponesi, nella seconda stagione sono stati coinvolti anche studi inglesi, sudafricani, indiani e di altre parti del mondo. Il risultato è stato una grande varietà di stili.

Il fatto che la terza stagione sia stata realizzata in Giappone e in Giappone è un'ottima notizia.

Il fatto che la terza stagione sia ancora una volta realizzata esclusivamente da studi giapponesi sembra un passo indietro. Tuttavia, la natura creativa degli studi scelti, tra cui Kamikaze Douga e Trigger, e la loro forma unica di narrazione mi incuriosiscono. Quindi è probabile che i risultati siano altrettanto creativi e diversi.

«The Ninth Jedi» era originariamente previsto solo come episodio della serie Visions. Ora sta per avere una serie spin-off tutta sua.

La stagione 3 di «Star Wars: Visions» inizierà il 29 ottobre 2025 su Disney+ con nove cortometraggi. A questa seguirà «The Ninth Jedi» fino al 2026.

«Maul - Signore delle Ombre»

Il famigerato cattivo Darth Maul avrà una serie animata tutta sua. È ambientata dopo gli eventi di «The Clone Wars». Maul prende il controllo del mondo sotterraneo dell'universo di Star Wars e diventa il leader di Crimson Dawn. Un altro collegamento con «The Clone Wars»: Sam Witwer ritorna come voce di Maul. Tuttavia, una chiara distinzione da «The Clone Wars» è lo stile di animazione.

Disney non ha ancora mostrato un trailer ufficiale della serie al di fuori dello Star Wars Celebrations. Tuttavia, la serie è ancora in fase di produzione e il lancio su Disney+ non è previsto prima del 2026.

«Andor»

La seconda stagione di Andor inizia oggi, 22 aprile 2025, e il nostro collega Luca Fontana ha potuto guardare gli episodi in anteprima e ne è rimasto entusiasta, assegnando loro ben 5 stelle. Cosa stai aspettando?

«Ahsoka»

Le riprese della seconda stagione di Ahsoka sono ai blocchi di partenza. Un cambiamento importante è il recasting del personaggio di Baylan Skoll, l'antagonista dell'eroina del titolo. Era interpretato da Ray Stevenson, che è morto nel 2023 prima dell'inizio della prima stagione. Il suo posto è ora preso da Rory McCann (Game Of Thrones). Nonostante le immagini del nuovo personaggio siano state mostrate in Giappone, il creatore della serie Dave Filoni non ha voluto rivelare altro sulla sua storia.

Un dettaglio interessante è visibile nel trailer: Hayden Christensen tornerà a vestire i panni di Anakin Skywalker. Sono previsti otto episodi, che verranno trasmessi su Disney+ nel 2026.

«Le avventure del giovane Jedi»

Per tutti i fan di Star Wars giovani e meno giovani, è in produzione un sequel della serie animata «Le avventure dei giovani Jedi». Ne fanno parte: il padawan Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs. Naturalmente ci saranno anche il pilota Nash Durango e il droide RJ-83. Accanto a questi volti familiari, entreranno in scena anche personaggi completamente nuovi, come l'impertinente trio di droidi Gigi, Dozer e Beepers.

Per la stagione 3 bisognerà aspettare l'autunno, quando verrà rilasciata su Disney+.

«Ricostruire la Galassia: pezzi del passato»

Darth Jar Jar non è solo il Sith più improbabile della galassia, ma sta anche tornando per una seconda stagione. Su «Lego Star Wars: Rebuilding the Galaxy», il canone di Star Wars viene completamente stravolto. Oltre alle solite figure Lego, all'inizio ci sono i Brickheadz, figure con teste enormi e carine (?). Tra gli altri, vedrai Ahsoka come una figura di questo tipo. Gli autori e produttori Dan Hernandez e Benji Samit sono di nuovo all'opera e lo annunciano ufficialmente: Le storie del Sith Jar Jar e del Jedi Bob continuano. Questo è tutto ciò che un fan di Star Wars e dei Lego ha bisogno di sapere, giusto?

La seconda stagione di «Star Wars: Ricostruire la Galassia» comprende nuovamente quattro episodi. Questi saranno trasmessi a partire dal 19 settembre 2025 su Disney+

«Tales of the Underworld»

La serie animata antologica nello stile di Tales of the Jedi e Tales of the Empire esplora il lato più oscuro della galassia di Star Wars attraverso gli occhi di due cattivi. Il creatore Dave Filoni dedica tre episodi all'ex cacciatrice di taglie Asajj Ventress. A lei viene data la possibilità di una nuova vita. Gli altri tre episodi sono dedicati interamente al cattivo Cad Bane, a cui viene permesso di portare scompiglio durante questo periodo.

I sei episodi usciranno tutti il 4 maggio 2025. Perfetto per una maratona durante lo Star Wars Day.

«Star Wars Zero Company»

Il gioco «Star Wars Zero Company» è stato progettato per darci una prospettiva completamente nuova sulle Guerre dei Cloni. In questo gioco tattico a turni per giocatore singolo, prenderai il comando di un conflitto galattico.

L'ex ufficiale Hawks è il personaggio principale. Sei tu a decidere il suo aspetto. Insieme a lui, guidi la tua squadra di mercenari: la Compagnia Zero. È composta da varie specie e classi (Jedi, clone troopers, astrochimici, ecc.).

La data di uscita è il 2026 per PC, Playstation 5 e Xbox Serie X/S.

«Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune»

Unisciti a Kay e Nix in una nuova avventura in «Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune».

Nel nuovo story pack per «Star Wars Outlaws», Kay Vess e Nix si uniscono al leggendario Hondo Ohnaka e intraprendono un viaggio che si svolge dopo la conclusione della trama principale del gioco base. Nel trailer, Vess Hondo libera il pirata spaziale Ohnaka.

Il DLC sarà disponibile dal 15 maggio per Windows PC, PS5 e Xbox Serie X/S. Ubisoft ha anche rivelato che una versione per Nintendo Switch 2 del gioco sarà rilasciata il 4 settembre.

«Star Wars: Monopoly Go!»

I tuoi personaggi preferiti della galassia di Star Wars saranno disponibili dal 1° maggio su «Monopoly Go». L'evento crossover di Star Wars porta le famose scene dei film, le corse dei bolidi e l'acquisizione di preziosi tesori da Tatooine nel già noto gioco per smartphone.

«Star Wars: Beyond Victory - Un playset per la realtà mista»

Star Wars: Beyond Victory ha rilasciato un nuovo trailer che mostra Volo, Lauda e un pericoloso Dug in offerta.

In «Beyond Victory» controlli un podracer che sfreccia attraverso i canyon e supera gli ostacoli della pista podrace. Con Lauda e Sebulba alle tue orecchie, che ti daranno suggerimenti, consigli e occasionali insulti, potrai seguire un corso intensivo di podracing.

«Star Wars: Beyond Victory» è attualmente in fase di sviluppo per le cuffie Meta Quest. I fan in Giappone sono tra i primi a poterlo provare.

Cosa aspetti di più dalla galassia di Star Wars?

Immagine di copertina: Disney

