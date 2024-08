D23 Expo 2023: Tutti i punti salienti da Star Wars a Marvel

Al D23 Fan Expo di quest'anno, Disney ha colto l'occasione per presentare molti nuovi trailer e annunci sui prossimi progetti degli universi Disney, Marvel e Star Wars. Tra gli altri: "Skeleton Crew" e "Snow White".

Ogni anno i fan della Disney celebrano i loro eroi ed eroine in quella che è ormai la più grande fiera dei fan della Disney al mondo: il D23 Expo. Da tempo è diventata una buona abitudine per Disney sfruttare l'occasione per contribuire all'euforia generale con nuovi trailer e annunci.

Diamo un'occhiata alle rivelazioni e ai trailer più importanti che sono stati fatti.

Star Wars

Primo trailer di "LEGO Star Wars: Ricostruisci la Galassia"

"The Lego Movie", ma nell'universo di "Star Wars"? Certo che sì! Il giovane Sig, doppiato dalla star di "Stranger Things" Gaten Matarazzo, sradica accidentalmente la cosiddetta pietra angolare. Di conseguenza, la galassia lontana, lontana si disintegra e viene completamente riassemblata. Ora Sig deve fare tutto ciò che è in suo potere per rimettere in ordine la galassia prima che creature oscure come Darth Jar Jar o il malvagio C-3PO diffondano per sempre paura e terrore. Chissà, forse Luke Skywalker ti darà una mano?

Inizio: 13 settembre

Dove: Disney+

Primo trailer di "Skeleton Crew"

Affrontiamo il Sarlacc nella fossa: la periferia un po' futuristica e tipicamente americana degli anni '80 nel trailer. In qualche modo non si adatta affatto a "Star Wars". Eravamo stati avvertiti in anticipo: due anni fa, ci era stato detto che "Skeleton Crew" era un mix di"I Goonies", "E.T." e "Stranger Things" - solo nello spazio!

Questo mi preoccupa? Niente affatto. Nello stile di un film di intrattenimento Amblin degli anni '80 di Steven Spielberg, il film è incentrato su un gruppo di ragazzini di periferia di 10 anni che si perdono su un pianeta alieno e devono trovare la strada di casa. Per quanto "Skeleton Crew" riesca a catturare questa sensazione di avventura, eccitazione e magia infantile, non posso fare a meno di avere la pelle d'oca. E Jude Law nei panni di un (presunto) Jedi: può esserci di meglio?

Inizio: 3 dicembre

Dove: Disney+

Altri annunci

Le riprese di "The Mandalorian and Grogu" sono iniziate. Un trailer è stato mostrato alla fiera. Uscita al cinema: 22 maggio 2026.

Marvel

Nuovo trailer di "Agatha All Along"

Agatha Harkness, la vecchia strega dei fumetti, ha rubato la scena nella versione notevolmente rinnovata del MCU in "WandaVision". La sua canzone groovy "Agatha All Along" in particolare, il grande colpo di scena, ha conquistato i cuori dei fan.

Ci si chiede se sia ora in grado di fare la differenza.

Non c'è da stupirsi che ora abbia uno show tutto suo. La serie riprende da dove si era interrotta "WandaVision": Wanda Maximoff, la strega Scarlett, aveva svuotato Agatha dei suoi poteri e le aveva fatto credere di essere in una prigione sotto forma di mondo finto, simile a "Matrix". Ma ora che Wanda stessa è stata uccisa in "Dr. Strange nel Multiverso della Follia", la maledizione si è disintegrata e con essa la prigione di Agatha. Ciò significa che Agatha ha riacquistato la sua libertà, ma non i suoi poteri.

Come farà a riavere i suoi poteri?

Come fa a riaverli? Il trailer parla della "Strada delle Streghe". Ne ho già parlato nelle mie recensioni degli episodi di "WandaVision". In breve: la Strada delle Streghe è un sentiero mistico che serve alle streghe potenti come collegamento tra diverse realtà magiche. Nei fumetti, simboleggia l'opportunità per Wanda Maximoff di fare ammenda per i suoi errori e trovare la pace interiore. In "Agatha All Along", probabilmente lo farà anche lei, ma per Agatha. Speriamo che la serie sia ancora così oscura e inquietante come suggerisce il trailer.

Inizio: 18 settembre

Dove: Disney+

Altri annunci

Un filmato in loco di "Marvel's Daredevil: Born Again" vede il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, Vincent D'Onofrio in quelli di Kingpin e Jon Bernthal in quelli del Punitore, oltre al nuovo eroe White Tiger e a un nuovo cattivo: Muse. La serie sarà trasmessa su Disney+ a partire da marzo 2025.

vede il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, Vincent D'Onofrio in quelli di Kingpin e Jon Bernthal in quelli del Punitore, oltre al nuovo eroe White Tiger e a un nuovo cattivo: Muse. La serie sarà trasmessa su Disney+ a partire da marzo 2025. Sono iniziate le riprese di "The Fantastic Four: First Steps" . La data di uscita al cinema è prevista per il 25 luglio 2025 e il tema musicale principale è stato presentato in diretta sul posto: clicca!

. La data di uscita al cinema è prevista per il 25 luglio 2025 e il tema musicale principale è stato presentato in diretta sul posto: clicca! Il produttore esecutivo e regista di "Black Panther" Ryan Coogler ha presentato la prossima serie Disney+ "Ironheart" , che segue Riri Williams di "Black Panther: Wakanda Forever" mentre affronta una nuova minaccia.

, che segue Riri Williams di "Black Panther: Wakanda Forever" mentre affronta una nuova minaccia. Marvel Animation ha mostrato sneak peek esclusivi dei prossimi show come "What If...?", "X-Men '97: Stagione 2", "Eyes of Wakanda", "Marvel Zombies" e "Your Friendly Neighbourhood Spider-Man".

Walt Disney Studios

Nuovo trailer di "Mufasa: Il Re Leone"

Non che la morte di Mufasa ne "Il Re Leone" non fosse già abbastanza traumatica. Ora apprendiamo anche che Mufasa e Scar, il suo assassino, erano ancora amici da bambini e che hanno affrontato insieme le difficoltà e le difficoltà.

Il trailer rivela già alcune cose: Scar non si chiamava Scar dalla nascita, ma Taka. Chi chiamerebbe il proprio figlio Scar prima ancora di avere una sola cicatrice? Scopriamo anche che Mufasa non ha sangue reale, ma era un randagio che è stato trovato e adottato dalla famiglia reale di Taka, grazie a Taka. Quindi, quando Scar, più tardi, ne "Il Re Leone", parla di come lui avrebbe dovuto essere il re, queste parole hanno improvvisamente un peso del tutto diverso.

Quello che posso già vedere dal trailer: Gli animali sembrano essere animati in modo leggermente più espressionistico rispetto al passato. È una cosa positiva o negativa? Almeno i realizzatori si sono resi conto che l'adattamento live-action de "Il Re Leone" risultava un po' privo di emozioni. Questo perché gli animali animati in modo fotorealistico mostravano nei loro tratti facciali altrettante emozioni degli animali reali, ovvero nessuna.

Inizio: 20 dicembre

Dove: cinema

Primo trailer di "Biancaneve"

Ecco qua. Il primo trailer di "Biancaneve". E le polemiche non accennano a diminuire. Ricordiamo: nel 2022, Disney annunciò che avrebbe sostituito i sette nani con "sette creature magiche", in quanto non era più appropriato inserire nel cast nani di bassa statura che scavavano diamanti nelle caverne. Un anno dopo, la conferma è arrivata sotto forma di foto non ufficiali del set: Al posto dei sette nani c'erano sette persone di sesso, taglia, colore della pelle ed etnia diversa. Un vero e proprio fiore all'occhiello della diversità.

Ma non è tutto: poco dopo, l'attrice protagonista Rachel Ziegler ha aggiunto benzina al fuoco quando ha descritto il principe dell'originale del 1937 come un guardone che potrebbe essere eliminato del tutto dal film. Dopo tutto, il remake non è più incentrato su chi sia "il più bello", ma "il miglior leader di tutto il paese". Allora perché abbiamo ancora bisogno di un principe?

La debacle delle pubbliche relazioni è stata perfetta. Così perfetta, infatti, che Disney è stata costretta a fare dei massicci reshoots e a rimandare l'uscita del film al 2025. Il risultato? Questo trailer, in cui i sette nani sono tornati. Animati al computer. E presumibilmente a scavare diamanti. Qualsiasi cosa sia stata detta nel 2022, è stata presa ad absurdum. Ma i fan hanno avuto la meglio. Perché il trailer, per merito di Disney, sembra un adattamento molto fedele.

Inizio: 21 marzo 2025

Dove: Cinema

Altri annunci

L'adattamento live-action di "Lilo & Stitch" non ha ancora un trailer, ma ha il primo filmato in movimento del piccolo mostro Stitch, la creatura più pericolosa dell'intero universo. Il film uscirà nei cinema nell'estate del 2025. Guarda la breve clip qui: clicca!

non ha ancora un trailer, ma ha il primo filmato in movimento del piccolo mostro Stitch, la creatura più pericolosa dell'intero universo. Il film uscirà nei cinema nell'estate del 2025. Guarda la breve clip qui: clicca! La musica di "Tron: Ares" , il sequel di "Tron: Legacy", è scritta dai Nine Inch Nails. I Nine Inch Nails sostituiscono i Daft Punk, che avevano composto le musiche in precedenza. "Tron: Ares uscirà nei cinema il 10 ottobre 2025.

, il sequel di "Tron: Legacy", è scritta dai Nine Inch Nails. I Nine Inch Nails sostituiscono i Daft Punk, che avevano composto le musiche in precedenza. "Tron: Ares uscirà nei cinema il 10 ottobre 2025. "Avatar 3" ha un titolo ufficiale: "Avatar: Fire and Ash" . Secondo il regista James Cameron, il film non è quello che ci aspettiamo, ma è quello che volevamo. Cameron ha anche promesso che il film introdurrà "nuove culture, luoghi e più Pandora che mai". La data di uscita al cinema prevista è il 20 dicembre 2025.

. Secondo il regista James Cameron, il film non è quello che ci aspettiamo, ma è quello che volevamo. Cameron ha anche promesso che il film introdurrà "nuove culture, luoghi e più Pandora che mai". La data di uscita al cinema prevista è il 20 dicembre 2025. Ecco il momento che stavi aspettando: "The Greatest Showman" verrà trasformato in un musical di Broadway. La canzone "This is the Greatest Show" è stata eseguita sul palco. passi d'oca.

Walt Disney Animation Studios

Nuovo trailer di "Moana 2"

In "Moana", la tribù della giovane eroina polinesiana non pensava ad altro che alla propria piccola e idilliaca isola. Solo Moana desiderava la distanza. E non senza motivo. Alla fine del film, infatti, si scopre che la sua tribù un tempo era una grande nazione marinara e che Moana, alla fine, ha navigato in lontananza alla ricerca di nuovi mondi.

Nel nuovo film, la giovane Moana è ora un capo tribù e ha una sorellina. E a quanto pare la sua ricerca non sembra aver dato molti frutti. Secondo il trailer, la sua gente è sottoposta a una maledizione che verrà annullata solo se Moana riuscirà a conquistare un punto d'appoggio su un'isola avvolta da cupe nubi.

Inizio: 27 novembre

Dove: Cinema

Altri annunci