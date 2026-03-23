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Crescita delle lune di Giove e Saturno

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 23.3.2026

Il 16 marzo 2026, il Minor Planet Center ha annunciato la scoperta di altre quattro lune di Giove e undici lune di Saturno. Sono tutti piccoli corpi con un diametro di pochi chilometri che orbitano a grande distanza intorno ai loro corpi genitori in orbite ellittiche.

Le famiglie lunari di Giove e Saturno si sono aggiunte, come ha recentemente annunciato il Minor Planet Centre (MPC): sono state annunciate quattro nuove lune per Giove e undici per il pianeta ad anelli Saturno. Ciò significa che Giove ha ora 101 satelliti naturali conosciuti e Saturno ben 285. Tutte queste nuove scoperte hanno in comune il fatto di essere piccoli corpi celesti con diametri di pochi chilometri. Orbitano intorno al corpo madre ad ampi intervalli su orbite ellittiche, alcune anche in direzione opposta alla rotazione del corpo centrale.

Nel caso di Saturno, i satelliti naturali conosciuti sono 101.

Nel caso di Giove, due lune sono state avvistate per la prima volta nel 2011, ma sono state necessarie ulteriori osservazioni per determinare le loro orbite con sufficiente precisione per la registrazione ufficiale. Gli altri due satelliti di Giove sono stati documentati per la prima volta nel 2018 e nel 2025. Le prime osservazioni di Saturno sono state effettuate nel 2020 e nel 2023; anche in questo caso sono state necessarie ulteriori osservazioni.

Le nuove lune di Giove e Saturno hanno attualmente solo denominazioni di catalogo come S/2011 J 4 o S/2020 S 45. «S/» sta per satellite (luna) e l'anno della prima osservazione. La lettera successiva fornisce informazioni sull'appartenenza dell'oggetto: «J» sta per Giove, «S» per Saturno. L'ultimo numero si riferisce al numero della luna all'interno di un elenco completo di possibili scoperte. Non tutte sono state confermate come lune reali.

Diamo un'occhiata più da vicino a una delle nuove lune di Giove: S/2011 J 4 orbita intorno al gigante gassoso a una distanza media di 11,1 milioni di chilometri e impiega circa 240 giorni per farlo. L'eccentricità della sua orbita è e = 0,14, il che la rende meno ellittica dell'orbita del pianeta più vicino al Sole, Mercurio, con e = 0,2. L'inclinazione orbitale è di 27,5 gradi rispetto all'equatore di Giove, il che significa che la luna orbita nel suo senso di rotazione.

Un esempio di luna che orbita a una distanza media di 11.1 milioni di chilometri e impiega circa 240 giorni.

Un esempio di una delle lune di Saturno appena scoperte è S/2020 S 45: Orbita intorno a Saturno a una distanza di 24,2 milioni di chilometri e impiega ben 3,84 anni (1404 giorni) per completare un'orbita intorno al gigante gassoso. La sua inclinazione orbitale è di 173,6 gradi, il che significa che la luna si muove in direzione opposta (retrograda) al senso di rotazione del pianeta gassoso. Con un'eccentricità di e = 0,126, la sua orbita ha anche una forma chiaramente ellittica.

Il Minor Planet Centre di Cambridge, Massachusetts, è ufficialmente responsabile della registrazione dei piccoli corpi celesti e delle lune per conto dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU). Le nuove scoperte vengono annunciate nell'ambito delle Minor Planet Electronic Circulars (MPEC).

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: NASA/JPL-Caltech/Istituto di Scienza dello Spazio

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