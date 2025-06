Novità e trend 1 0

Concorso: vinci un pacchetto da 5 allenamenti presso «THE UNIT»

Madeleine Bello Traduzione: Rebecca Vassella 17.6.2025

Mettiamo in palio quattro pacchetti da 5 allenamenti all'aperto presso «THE UNIT» a Zurigo del valore di 115 franchi ciascuno. Per le cinque sessioni di allenamento, puoi scegliere tra la «RUN UNIT» e la nuova «STRENGTH UNIT».

«RUN UNIT» combina la corsa con la musica, la community e gli esercizi mirati con gli elastici fitness. La sessione dura 60 minuti e si snoda attraverso Zurigo, passando per il lago, Bellevue e il parco Enge. Attraverso le cuffie ascolti musica e ricevi le istruzioni necessarie. Lungo il percorso di circa 6 chilometri sono previste due soste per brevi esercizi con gli elastici fitness per rafforzare il tronco, i glutei e la stabilità.

«STRENGTH UNIT» si svolge al lago ed è una sessione di 60 minuti di allenamento di forza per tutto il corpo in cui si lavora con pesi, elastici fitness e il proprio peso corporeo, accompagnati da musica e istruzioni chiare fornite attraverso le cuffie.

Le sessioni sono rivolte a chi ama fare attività all'aria aperta in gruppo ed è alla ricerca di un allenamento vario. Trovi maggiori informazioni sul sito web di «THE UNIT».

Partecipa al concorso rispondendo correttamente alla domanda entro il 30.6.2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso con il tuo conto cliente. Il buono è valido per un anno e non è trasferibile.

Se vinci, ti informeremo via e-mail.

