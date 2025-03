Novità e trend 8 5

Con l'open source "OptiScaler", FSR 4 funziona con un numero significativamente maggiore di giochi

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 11.3.2025

Lo strumento open source "OptiScaler" dovrebbe rendere possibile l'utilizzo di FSR 4 in giochi che non dispongono di questa funzione. Tuttavia, il prerequisito è che questi supportino almeno DLSS o XeSS. Tuttavia, l'intera operazione è soggetta a restrizioni.

Con FSR 4, AMD ha fatto quello che Nvidia fa da tempo: ha introdotto una nuova tecnologia di upscaling che funziona solo con l'ultima generazione di GPU della sua azienda. Con OptiScaler non è possibile utilizzare FSR 4 con le schede più vecchie, ma è possibile utilizzare FSR 4 con una RX 9070 o RX 9070 XT nei giochi che non la supportano.

Come funziona OptiScaler?

Se un gioco supporta DLSS 2 e successivi o XeSS, OptiScaler - che è disponibile qui su Github - è in grado di dire al gioco che sta lavorando una GPU Nvidia o Intel. Questo permette di attivare le rispettive tecnologie. Al posto del DLSS 3 selezionato, ad esempio, viene utilizzato l'FSR 4. Gli sviluppatori hanno dimostrato questo metodo.

Gli sviluppatori ne danno una dimostrazione utilizzando "Cyberpunk 2077" e spiegano le opzioni nel seguente video:

La funzione è stata testata dagli sviluppatori con oltre 20 giochi. Puoi trovare un elenco di compatibilità qui. I titoli includono "Black Myth: Wukong", "Final Fantasy VII Rebirth" e "Silent Hill 2 Remake".

Strumento cool, ma che richiede anche un po' di lavoro

OptiScaler non sembra essere una soluzione plug-and-play. Devi trovare tu stesso le impostazioni corrette per il gioco in questione, se non è presente nell'elenco di compatibilità, e anche in questo caso dovrai modificare le impostazioni manualmente.

Tuttavia, lo strumento richiede anche un po' di pazienza.

Tuttavia, lo strumento è sempre interessante, perché dimostra ancora una volta che le restrizioni sono spesso create artificialmente dai produttori.

Purtroppo non posso provare personalmente lo strumento perché non ho una scheda della serie RX-9000. Hai già provato lo strumento? Allora condividi le tue esperienze nella colonna dei commenti.

Immagine di copertina: cdozdil / OptiScaler

