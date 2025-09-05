Novità e trend 5 2

Con il ThinkBook VertiFlex, il display del notebook può essere ruotato in formato verticale.

Lenovo ha voglia di sperimentare. I concetti più recenti sono un notebook con un display che può essere ruotato in formato verticale e un supporto per notebook che ti segue in giro.

Lenovo ha presentato nuovi notebook, monitor, workstation e la seconda generazione del palmare da gioco Legion Go giusto in tempo per l'IFA. Più interessanti dei nuovi chipset in modelli già noti, tuttavia, sono i concept come il ThinkBook VertiFlex. Il display di questo prototipo di notebook può essere ruotato in formato verticale.

Sempre il formato di pagina giusto

Lenovo non è mai a corto di idee per i notebook . Tuttavia, non è certo che i prototipi diventino prodotti acquistabili. Questo vale anche per il ThinkBook VertiFlex Concept di Lenovo. Questo notebook ha una cerniera nel coperchio che permette di ruotare il display da 14 pollici dal formato orizzontale a quello verticale e viceversa. L'immagine si adatta automaticamente.

Mi piace molto l'idea. Trovo che i notebook con schermi in formato 16:9 siano particolarmente poco pratici per la lettura di testi. Questo problema scomparirebbe con la rotazione al formato verticale. Lenovo indica anche la visualizzazione di codici, il controllo di documenti o il mirroring di uno smartphone come scenari che hanno più senso nel formato verticale.

La cerniera può essere vista dal retro durante la rotazione.

Il display del notebook sempre in vista

Lenovo ripropone un'idea dell'IFA 2024 con lo Smart Motion Concept. Un anno fa, un notebook riconosceva la persona davanti al portatile. Se la persona si muoveva, lo schermo ruotava con lei. In questo modo potevi sempre tenere d'occhio i tuoi appunti o la tua presentazione durante una lezione, ad esempio, anche se non eri nello stesso posto.

Questo supporto per notebook si regola automaticamente.

Quest'anno, l'intero notebook si sposta su un supporto. E non solo lateralmente, ma anche in altezza e regolando l'inclinazione. Tuttavia, questo non ha senso se vuoi scrivere sulla tastiera del notebook.

Lo Smart Motion Concept non è solo un supporto, ma anche una docking station. Lenovo l'ha dotata di diverse connessioni: 2x USB-C, 2x USB-A, 2x DisplayPort, 1x HDMI e 1x LAN. Tuttavia, il prototipo attuale non è dotato di controllo vocale come l'Auto Twist AI PC di un anno fa.

Il supporto per notebook con le sue connessioni è anche una docking station.

