"Command & Conquer continua a vivere: EA rilascia il codice sorgente di 4 giochi

28.2.2025

EA rilascia il codice sorgente di quattro classici della serie e offre anche il supporto di Steam Workshop. Ma perché mancano due dei giochi più importanti?

Dal nulla, Electronic Arts (EA) ci sorprende con una notizia sul classico gioco RTS "Command & Conquer". No, purtroppo non ci sarà un nuovo gioco. Tuttavia, EA ha pubblicato il codice sorgente di quattro titoli: "Tiberian Dawn" (1995), "Red Alert" (1996), Generals (2003) più la sua espansione "Zero Hour" (sempre del 2003) e lo spin-off dello sparatutto in prima persona "Renegade" (2002).

Questa decisione permette alla Community di analizzare e modificare i giochi e quindi di creare estensioni e persino nuovi contenuti. Questo potrebbe portare a una moltitudine di nuove mod e conversioni totali, aumentando ulteriormente la longevità e la rilevanza di questi classici. Secondo Jim Vessella, produttore di EA, l'obiettivo è sempre quello di "offrire ancora più miglioramenti all'intera Community", come spiega in un post sul subreddit C&C.

Le battaglie nei vecchi giochi di C&C erano leggendarie.

Codice sorgente su Github

Il codice sorgente completo di questi giochi classici è stato pubblicato da Electronic Arts su GitHub secondo i termini della GNU General Public Licence (licenza GPL). Si tratta di una licenza per software libero molto diffusa che mira a garantire agli utenti alcuni diritti di libertà. Le condizioni più importanti della GPL sono:

Esecuzione: gli utenti possono eseguire il software per qualsiasi scopo, comprese le applicazioni commerciali.

Studio: gli utenti possono studiare il codice sorgente del software per comprenderne il funzionamento.

Modifica: gli utenti possono modificare il codice sorgente e adattare il software alle proprie esigenze.

Distribuzione: gli utenti possono distribuire copie del software originale e delle sue versioni modificate a condizione di trasmettere gli stessi diritti ai destinatari (principio del copyleft).

Supporto per il workshop di Steam

E non è tutto. Oltre al rilascio del codice sorgente, EA ha introdotto il supporto di Steam Workshop per diversi titoli di Command & Conquer. Questo rende più facile per i giocatori scoprire, condividere e installare mod. Lo Steam Workshop fornisce una piattaforma dove i giocatori possono facilmente aggiungere nuove mappe, missioni e altre modifiche. In dettaglio si tratta dei giochi:

"C&C Renegade"

"C&C Generals & Zero Hour"

"C&C 3 Tiberium Wars e Kane's Wrath"

"C&C Red Alert 3 & Uprising"

"C&C 4 Tiberian Twilight"

EA ha anche aggiornato gli editor di missioni e gli strumenti di costruzione del mondo per la serie. Questi strumenti offrono funzioni estese e un'interfaccia utente migliorata per creare mappe e missioni personalizzate.

Ma aspetta, manca qualcosa

I fan attenti della serie di giochi se ne saranno già accorti. In questo articolo non ho menzionato due giochi. Non li ho dimenticati. EA li ha semplicemente citati.

Due delle parti più popolari della serie non sono state menzionate da EA nell'annuncio.

Si tratta di "Command & Conquer: Tiberian Sun" del 1999 e "Command & Conquer: Red Alert 2" del 2000: due giochi fortemente "C&C". Possiamo solo ipotizzare se EA abbia ancora dei piani separati in questo caso. Forse i loro codici sorgente sono semplicemente troppo ingombranti o non possono essere trovati.

"Tempest Rising" come legittimo successore di "C&C"?

Per i fan che cercano nuovi giochi con riferimenti alla serie "Command & Conquer", "Tempest Rising" potrebbe essere interessante. Questo gioco di strategia in tempo reale di prossima uscita, sviluppato da Slipgate Ironworks e 2B Games, presenta elementi RTS tradizionali come la costruzione di basi, la raccolta di risorse e la costruzione di eserciti. In un mondo di storia alternativa, le Global Defence Forces (GDF) e la Tempest Dynasty combattono per il controllo di una nuova fonte di energia chiamata Tempest. Stiamo attualmente pianificando una prova del gioco.

