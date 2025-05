Novità e trend 22 11

Come Samsung Dex: Google prova la modalità desktop per gli smartphone Android

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 5.5.2025

Google sta lavorando a una modalità desktop per gli smartphone Android. In questo modo potranno essere utilizzati su uno schermo come un PC con mouse e tastiera.

Alcuni produttori di smartphone come Samsung o Motorola offre da anni una modalità desktop per Android. Tuttavia, Google sta lavorando per renderla disponibile indipendentemente dal produttore. Per farlo, gli sviluppatori stanno utilizzando, tra le altre cose, le funzioni dei tablet Android.

Smartphone al posto del PC

Gli smartphone Android possono già essere collegati a un monitor esterno. Anche un mouse e una tastiera possono essere accoppiati e utilizzati tramite Bluetooth. Tuttavia, a parte le soluzioni proposte da Samsung e Motorola, non si è ancora riusciti a convincere del tutto. Mishaal Rahman di «Android Authority» ha scoperto che Google vuole cambiare questa situazione.

Nel mese di marzo, ha scoperto l'opzione «di esperienza desktop» nelle impostazioni della versione beta di Android 16. Da allora è riuscito a farla funzionare e ha mostrato la nuova modalità desktop in un video:

La modalità desktop di Android include una barra delle applicazioni e visualizza le notifiche e le impostazioni rapide. È inoltre possibile utilizzare diverse app contemporaneamente. L'utente può modificare le dimensioni delle finestre e disporle una accanto all'altra o una sopra l'altra. Funziona anche il drag-and-drop, che consente di copiare facilmente i contenuti da un'app all'altra.

Molte delle funzioni del multitasking sembrano essere state adottate dai tablet. Ma anche in questo caso, al momento sono disponibili solo direttamente sui dispositivi e non come modalità desktop su schermi esterni.

Molte domande ancora senza risposta

Google non ha ancora introdotto la modalità desktop, quindi ci sono ancora molte domande senza risposta. Ad esempio, non è chiaro quali siano i requisiti hardware che uno smartphone deve possedere affinché la modalità funzioni correttamente. La mia ipotesi è che si tratti almeno di un dispositivo di fascia media.

Non è chiaro nemmeno quando la modalità desktop sarà pronta. Sebbene sia già presente in una versione beta di Android 16, deve essere attivata separatamente. Questa circostanza e l'aspetto generale della funzione portano Rahman a supporre che la modalità desktop non sarà pronta per il lancio di Android 16. Google ha anticipato il lancio al secondo trimestre di quest'anno e annuncerà ulteriori dettagli sul suo nuovo sistema operativo il 13 maggio 2025.

Invece, Google non ha ancora deciso di lanciare la modalità desktop.

Invece, Google potrebbe rilasciare la modalità desktop con uno degli aggiornamenti trimestrali di Android nel corso dell'anno. Se ciò non dovesse accadere, la funzione potrebbe diventare una delle caratteristiche principali di Android 17 tra un anno.

Secondo Google, la modalità desktop potrebbe essere rilasciata con uno degli aggiornamenti trimestrali di Android nel corso dell'anno.

D'altra parte, le nuove opzioni per l'utilizzo di display esterni faranno probabilmente già parte di Android 16.

Immagine di copertina: Autorità Android

Mi piace questo articolo! A 22 persone piace questo articolo