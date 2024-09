Colorati e accattivanti: gli accessori per smartphone a IFA 2024

Ai produttori piace distinguersi alla fiera tecnologica IFA di Berlino. E quale modo migliore per farlo se non con design colorati e idee insolite? Sono rimasto particolarmente colpito da questi accessori per smartphone.

Mentre la maggior parte dei caricabatterie, delle custodie per smartphone e dei cavi di ricarica sono di un noioso colore nero o bianco, alla fiera di Berlino sono andato alla ricerca di accessori per smartphone colorati e insoliti.

Ugreen: Ricarica degli smartphone con tante emozioni

Oltre alle normali docking station e caricabatterie, Ugreen offre anche una linea di carattere chiamata "Ugreen Uno". Qui troverai caricabatterie e power bank di colore nero e viola con un piccolo schermo sulla parte anteriore. Questo ti mostra gli stati emotivi adatti mentre ricarichi i tuoi dispositivi.

I power bank di Ugreen mostrano le emozioni.

Fonte: Michelle Brändle

Nuovo nella loro linea di coccole troverai power bank wireless in viola e nero con diverse capacità. La ricarica wireless è possibile con 7,5 o 15 watt e 20 watt tramite USB-C. I power bank sono disponibili nei formati da 5000 mAh e 10.000 mAh. Sono sufficienti per due ricariche complete dello smartphone.

Prezzi e date di uscita

I prezzi e le date di uscita dei nuovi power bank non sono ancora noti.

Tuttavia, è possibile trovare un dispositivo della linea nel nostro assortimento. La "Ugreen Nexode RG", nei colori nero e viola. È disponibile anche una terza versione in blu.

Caricatore per dispositivi mobili disponibile CHF 52.90 Ugreen Nexode RG 65 W 5

Il piccolo caricabatterie si ricarica fino a 65 watt e puoi collegare fino a tre dispositivi: due USB-C e uno USB-A. Se non hai bisogno del caricabatterie, puoi anche inserirlo in un supporto con piedini. In questo modo, rimarrà in un angolo fino a quando non ne avrai bisogno.

Il caricabatterie di Ugreen ha anche dei piedini coccolosi.

Fonte: Michelle Brändle

Popsockets: Star Wars, Pokémon e Harry Potter come porta smartphone

Popsockets produce un vasto assortimento di supporti che puoi attaccare al retro del tuo smartphone. In questo modo, ad esempio, lo smartphone è più facile da impugnare oppure puoi staccare il supporto per sistemare il tuo smartphone

Un casco da Stormtrooper come supporto per smartphone di lusso? Popsockets ha tutto.

Fonte: Michelle Brändle

Originariamente, solo pochi esemplari dell'incredibilmente variegata gamma sono arrivati in Europa - e nel nostro negozio. Il produttore vuole cambiare questa situazione e sta presentando un'ampia varietà di montature in tutte le forme e colori. Mi ha fatto piacere vedere anche i franchise, da Star Wars a Pokémon. A seconda del modello, puoi attaccare un Popsocket utilizzando un adesivo 3M o un magnete Magsafe. Quest'ultimo è pratico se non hai bisogno del supporto in modo permanente o se cambi la tua custodia.

Pokémon Popsockets. Mi piacerebbe prenderli tutti.

Fonte: Michelle Brändle

Tutto Barbie: mini stampante e macchina fotografica in rosa

Barbie è entrata nel mondo della tecnologia. La stanza dei giochi non era "abbastanza", almeno così ha pensato Kodak. Il produttore ha quindi aggiornato le mini-stampanti per smartphone e le fotocamere istantanee con l'iconica bambola. In altre parole, i dispositivi esistono già, ma il design della Barbie rosa è nuovo.

Foto in stile Barbie con la nuova Printomatic di Kodak.

Fonte: Michelle Brändle

La Printomatic è disponibile in rosa. Con questa fotocamera istantanea, scatti una foto che viene stampata direttamente su carta di zinco del formato di una carta di credito. La carta, appositamente lavorata, non funziona con l'inchiostro da stampa, ma con una reazione chimica chiamata sublimazione termica.

D'altra parte, c'è la pratica stampante "Kodak Step Slim", che ti permette di stampare qualsiasi foto da smartphone via Bluetooth.

Provato per te, così non dovrai farlo tu: una foto dalla stampante Barbie.

Fonte: Michelle Brändle

Ovviamente, i dispositivi del bundle vengono forniti anche con adesivi e custodie colorate di Barbie. E c'è una nuova app per smartphone che puoi usare per modificare le foto e dar loro il tocco di Barbie necessario.

Usa l'app per modificare le tue foto per avere ancora più rosa.

Fonte: Michelle Brändle

Non in rosa, ma in un'iconica versione retrò, troverai un predecessore della stampante per smartphone Barbie - la Mini 2 Retro.

Pantone diventa accessori

Pantone è noto per i suoi sistemi di colori standardizzati. Tuttavia, i suoi colori vivaci vengono utilizzati anche per altoparlanti, cornici digitali e accessori per smartphone. I prodotti sono fabbricati in Cina da Dataplus. Secondo il produttore, l'assortimento è più conosciuto in Cina e negli Stati Uniti.

Accessori in colori certificati Pantone.

Fonte: Michelle Brändle

Quello che ora dovrebbe trovare favore in Europa sono due stampanti diverse. Come la stampante Barbie di Kodak, funzionano con il processo di sublimazione termica. Tuttavia, una versione più grande della stampante stampa anche immagini in formato cartolina.

Accessori in colori certificati Pantone.

Fonte: Michelle Brändle

Quando e a che prezzo i dispositivi arriveranno da noi non è ancora chiaro.

Ti piacciono gli accessori colorati o sei più un classicista? Fammelo sapere nei commenti.