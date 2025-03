Novità e trend 8 2

Cinque anni di anniversario: "Call of Duty: Warzone" riporta la mappa originale di Verdansk

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 11.3.2025

In "Call of Duty: Warzone" potrai presto tornare a sparare nella mappa originale di Verdansk. Il viaggio nostalgico nella zona di guerra originale inizierà ad aprile.

Lo sparatutto battle royale "Call of Duty: Warzone" festeggia il suo quinto anniversario. Il gioco free-to-play è stato rilasciato il 10 marzo 2020 e ha riscosso un enorme successo, soprattutto durante la pandemia di coronavirus. Per celebrare l'anniversario, Activision ha deciso di riportare in auge la mappa originale di cinque anni fa: Verdansk.

Nel teaser trailer appena rilasciato, l'editore rivela anche quando i fan di "Warzone" potranno lanciarsi nel nostalgico gioco di tiro. Verdansk tornerà insieme all'inizio della Stagione 3 il 3 aprile.

Nel video, puoi vedere quanti soldati sono felici di tornare nella zona di guerra originale. Volano proiettili, esplodono auto, si schiantano elicotteri: a un guerriero scende addirittura una lacrima di gioia sulla guancia. Tutto questo avviene in un epico montaggio al rallentatore, accompagnato dal nostalgico classico del jazz "Unforgettable" di Nat King Cole. Meraviglioso.

Verdansk è cambiata molto dal lancio di "Call of Duty: Warzone" con nuovi elementi di gioco e luoghi sulla mappa, tra cui una versione retrò "Verdansk '84". Con il lancio della Stagione 1 di "Call of Duty Vanguard" (dicembre 2021), Verdansk è stata sostituita da una nuova mappa (Caldera) - un cambiamento che ha fatto arrabbiare molti fan.

Secondo Activision, la mappa Verdansk di neue offrirà un "terreno familiare" ad aprile, ma sorprenderà comunque con "nuovi aggiornamenti".

Un ritorno alla vecchia forma con nostalgia?

Dal lancio di "Call of Duty: Warzone", oltre 125 milioni di giocatori hanno giocato ai videogiochi. Nonostante l'entusiasmo iniziale, negli ultimi cinque anni lo sparatutto è stato sempre più criticato dai fan. Oltre alla mancanza di nuovi ed entusiasmanti contenuti, i numerosi cheaters sono una particolare spina nel fianco dei fan.

Nonostante l'introduzione del sistema anti-cheat "Ricochet" nel dicembre 2021 e le numerose ondate di ban, il problema del cheating ha continuato a crescere. I soldati di "Warzone" hanno dovuto affrontare aimbot, wallhack e strani cheat come auto e barche volanti. L'aggiornamento principale "Warzone 2.0" del novembre 2022, con le relative modifiche a "Ricochet", ha portato un breve miglioramento. Nel 2024, il problema si è aggravato completamente con nuovi cheat.

Youtuber Big Puffin riassume la storia degli imbrogli in "Warzone":

La Community di "Warzone" sta reagendo con cautela al ritorno di Verdansk: gli imbroglioni non scompariranno nel nulla con il nuovo aggiornamento.

Molti fan di "Warzone" fin dall'inizio non vogliono solo il ritorno della mappa, ma anche le meccaniche di gioco e i controlli più semplici che hanno reso il gioco così popolare nel 2020.

