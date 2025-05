Novità e trend 8 0

Chiamate di emergenza dalla zona morta: le auto trasmettono via satellite

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2025

Se la rete di telefonia mobile si guasta, interviene il satellite: A Parigi, per la prima volta, le auto collegate in rete si sono scambiate messaggi di emergenza via orbita.

Per la prima volta, le auto connesse hanno comunicato tra loro direttamente via satellite: e non in un laboratorio, ma in uno scenario di prova realistico. L'alleanza industriale 5G Automotive Association (5GAA) ha dimostrato in una dimostrazione pubblica a Parigi come i veicoli saranno in grado di scambiare chiamate di emergenza e dati importanti senza una rete di telefonia mobile in futuro. Questo avviene tramite le cosiddette Reti Non Terrestri (NTN).

I veicoli non solo comunicano tra di loro, ma anche con la rete di telefonia mobile.

I veicoli non comunicano solo con l'infrastruttura, ma anche direttamente tra loro. L'obiettivo è quello di segnalare più rapidamente gli incidenti, coordinare in modo più efficiente i servizi di emergenza e avvisare tempestivamente gli altri utenti della strada. Anche in regioni remote o in caso di disastri naturali.

Passaggio senza soluzione di continuità tra rete e orbita

La dimostrazione si è svolta su strade pubbliche. I veicoli sono passati automaticamente dalla rete 5G alla connessione satellitare. Anche la comunicazione vocale ha funzionato in tempo reale grazie alla compressione supportata dall'intelligenza artificiale. Il passaggio è rimasto invisibile ai conducenti. Il sistema decide da solo quale sia la connessione attualmente disponibile e più affidabile. La tecnologia mostrata si basa sulla rete 5G e sulla connessione satellitare.

La tecnologia mostrata si basa sullo standard di comunicazione mobile 3GPP Release 17, che consente per la prima volta l'integrazione di NTN a banda stretta. Vengono utilizzati satelliti LEO (Low Earth Orbit), che orbitano intorno alla terra ad un'altitudine compresa tra 500 e 1200 chilometri. Sono quindi più veloci ed efficienti per quanto riguarda le connessioni dati.

Perché è importante

Questa tecnologia può salvare vite umane, soprattutto nelle aree rurali o in caso di interruzioni di rete su larga scala, come ad esempio dopo una tempesta. È anche un componente chiave per la guida autonoma, che si basa su una connessione dati senza interruzioni.

La 5GAA afferma di voler rendere la tecnologia pronta per il mercato entro il 2027. Per allora, i veicoli saranno dotati della capacità di comunicare in orbita come standard.

5G-V2X Direct: dati sulla sicurezza in millisecondi da auto a auto

C'è stata anche una dimostrazione del 5G-V2X Direct (Vehicle-to-Everything). Si tratta di una tecnologia in cui i veicoli comunicano tra loro direttamente tramite il protocollo radio 5G, senza passare per la rete mobile o i server centrali. Questa comunicazione diretta consente tempi di latenza estremamente bassi ed è fondamentale per le applicazioni critiche per la sicurezza, come gli avvisi di collisione, l'assistenza agli incroci o la guida cooperativa.

Un esempio concreto di applicazione della nuova tecnologia è la protezione di utenti della strada particolarmente vulnerabili come pedoni o ciclisti. L'azienda Valeo, membro della 5GAA, ha dimostrato come i veicoli connessi si scambino i dati dei sensori in tempo reale per riconoscere, ad esempio, un pedone oscurato da un ostacolo in un incrocio cieco.

Nella dimostrazione, un veicolo ha rilevato la situazione di pericolo utilizzando i suoi sensori e ha trasmesso le informazioni direttamente a un secondo veicolo tramite 5G-V2X. Quest'ultimo è stato quindi in grado di adattare il proprio stile di guida e di frenare in tempo utile. Secondo i piani attuali, la tecnologia sarà inizialmente disponibile nei veicoli per uso commerciale tra il 2026 e il 2029.

Immagine di copertina: AlinStock // Shutterstock

