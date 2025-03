Novità e trend 3 1

Chi sarà il nuovo re della giungla dei telefoni rugged?

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 6.3.2025

Al Mobile World Congress molti piccoli marchi con smartphone da esterno si stanno contendendo l'attenzione. La tendenza attuale è quella di avere una batteria enorme con caratteristiche aggiuntive come fotocamere termiche, lampade a LED, secondi schermi o addirittura proiettori.

Dopo la scomparsa del gruppo inglese Bullitt con i suoi famosi telefoni Cat, molti produttori più piccoli stanno lottando per conquistare quote di mercato. Nessuno ha ancora prevalso. La selezione di telefoni rugged al Mobile World Congress (MWC) è altrettanto ampia, ma devo cercarli in vari padiglioni e in piccoli stand. Ho raccolto qui le novità più interessanti.

Sonim: dispositivo stabile con termocamera e 5G

Solo a prima vista Sonim sembra essere un nuovo attore sul mercato europeo. Il produttore è presente da anni nel suo mercato di origine, gli Stati Uniti, e ora vuole conquistare il vecchio continente. Il Sonim XP Pro Thermal sarà presentato a Barcellona.

Lo smartphone è dotato di un sistema integrato di controllo della temperatura.

Lo smartphone è dotato di una termocamera integrata, una FLIR Lepton 3.5. FLIR è probabilmente il più noto produttore di termocamere e, grazie alla collaborazione, tutti gli strumenti software di FLIR possono essere utilizzati anche con lo smartphone.

Con la termocamera, scopro una fonte di calore (precedentemente nascosta) nella coperta da viaggio.

Fonte: Lorenz Keller

La XP Pro Thermal è completamente protetta secondo gli standard MIL-STD-810H, IP68 e IPX9K. Ciò significa che può resistere a cadute da due metri e a un getto d'acqua da un'idropulitrice, per esempio. Lo schermo misura 6,58 pollici e il processore è il relativamente moderno Snapdragon 7 Gen 3 con 5G.

Android 14 è preinstallato, ma il produttore promette cinque anni di aggiornamenti. Questo lo differenzia da molti altri marchi, per i quali non è chiaro per quanto tempo riceveranno nuove versioni di Android e aggiornamenti di sicurezza. Il lancio dell'XP Pro Thermal è previsto per l'estate, il prezzo non è ancora chiaro.

Oukitel: il troppo stroppia

Oukitel ha annunciato il WP100 Titan qualche settimana fa. Al MWC ho potuto mettere le mani su questo enorme dispositivo con batteria da 33000 mAh, lampada a LED e proiettore.

Ma non è così facile.

Ma è meglio tenerlo per la cinghia, perché il dispositivo pesa più di mezzo chilo. Ho provato a usarlo normalmente come uno smartphone, ma non è così facile. Non solo ho un blocco pesante in mano, ma è anche incredibilmente spesso, quindi riesco a malapena a raggiungere il display con le dita. Il WP100 Titan è quindi più adatto all'uso con due mani o all'utilizzo su un tavolo o una mensola.

Smartphone o piccola custodia con peso eccessivo? Oukitel WP100 Titan non sa decidere.

Fonte: Lorenz Keller

La lampada a LED che copre gran parte della parte posteriore è davvero luminosa e può sostituire una luce da campeggio. Tuttavia, non devi aspettarti miracoli dal proiettore integrato. La luminosità di 100 lumen è sufficiente per proiettare un'immagine riconoscibile su uno stand fieristico molto illuminato. Tuttavia, la qualità è mediocre e non è possibile superare i 30 pollici.

Il proiettore funziona - non bene, ma meglio di nessun proiettore.

Fonte: Lorenz Keller

Puoi leggere tutti gli altri dettagli su questo mostro da 800 franchi o euro qui:

Doogee: grande batteria e luce da campeggio

La nuova serie V-Max di Doogee punta su due cose: una batteria con una capacità di 22000 mAh e grandi LED sul retro dello smartphone per illuminare l'ambiente circostante.

Lo schermo misura 6,58 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Doogee utilizza il MediaTek Dimensity 7050, un processore di fascia media di due anni fa con 5G, e lo equipaggia con 8 o 16 GB di RAM, a seconda della variante. La memoria è di 256 o 512 GB.

Il Doogee V-Max è anche una lampada da campeggio.

Fonte: Lorenz Keller

I grandi numeri si trovano anche nella fotocamera principale, che ha una risoluzione di 108 o addirittura 200 megapixel. Solo alla prova si potrà vedere quanto è buona la qualità dell'immagine. Nel nostro assortimento abbiamo già il predecessore quasi identico senza luce LED. Non è ancora chiaro quando arriveranno i nuovi modelli.

Ulefone: secondo schermo sul fronte

I nuovi modelli Armor di Ulefone hanno un doppio schermo: l'interfaccia Android 14 può essere visualizzata non solo sullo schermo principale da 6,95 pollici, ma anche sul retro dello smartphone su un secondo display da 3,4 pollici di diametro. Per inciso, il primo iPhone aveva dimensioni molto simili al secondo schermo mostrato qui. E questo è abbastanza per lanciare le app o scattare un selfie con la fotocamera principale.

Ulefone sta lanciando diversi modelli con questa caratteristica speciale, tra cui l'Armor 30 Pro. Questo modello ha un processore MediaTek Dimensity 7300X con 5G e 16 GB di RAM. Questo processore di fascia media è stato introdotto lo scorso anno. È inoltre dotato di 512 GB di memoria e di una batteria da 12800 mAh che può essere caricata con un massimo di 66 watt. Rispetto ad altri telefoni rugged, la batteria è quasi piccola, ma è comunque più del doppio rispetto alla maggior parte dei normali smartphone.

Puoi richiamare l'interfaccia Android completa sul secondo schermo.

Fonte: Lorenz Keller

Con i sensori della fotocamera da 50, 64 e 50 megapixel, sarà interessante vedere la qualità delle immagini. Anche in questo caso, solo una prova mostrerà cosa è in grado di fare la fotocamera. Tra l'altro, tra le lenti è stato integrato un grande altoparlante, che ha emesso un suono sorprendentemente buono durante il primo hands-on. Non è ancora chiaro quando verranno lanciati i nuovi modelli e a che prezzo.

Cubot: con uno smartwatch sul retro

Cubot sta perseguendo un'idea molto simile con il Kingkong X Pro. In questo caso, però, il secondo schermo è molto più piccolo. Il touchscreen misura solo 1,85 pollici e ricorda più uno smartwatch. Oltre all'ora, è possibile visualizzare le notifiche e accedere rapidamente ad alcune funzioni.

Un altro display sul retro, ma questa volta molto più piccolo.

Fonte: Lorenz Keller

Il telefono rugged ha una batteria da 10200 mAh, una fotocamera principale da 100 megapixel e il processore MediaTek Dimensity 8200. Anche questo è un processore piuttosto datato con 5G.

Il telefono rugged ha una batteria da 200 mAh e una fotocamera principale da 100 megapixel.

Dall'inizio dell'anno abbiamo inserito nel nostro assortimento il Kingkong X senza Pro, con specifiche leggermente più deboli, ad esempio in termini di memoria.

Blackview: telefoni sempre a casa

I modelli Apex di Blackview sono così nuovi che alla fiera erano esposti solo dei manichini, non ancora funzionanti. I telefoni con batteria da 20000 mAh saranno disponibili in diverse varianti. Una di queste, ad esempio, ha un proiettore DLP integrato, mentre un'altra supporta la telefonia satellitare con push-to-talk. Ciò significa che potrai inviare brevi messaggi vocali in tempo reale tramite il satellite, proprio come un walkie-talkie.

Il Blackview Apex 2 è anche un telefono satellitare.

Fonte: Lorenz Keller

Ecco cos'altro si sa del Blackview Apex 2 fino ad ora: Il processore utilizzato è il Dimensity 8300, lanciato due anni fa, con almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Nella parte anteriore e posteriore è installata una fotocamera da 50 megapixel. È prevista anche la ricarica rapida a 120 watt e Android 15 come sistema operativo. Il lancio sul mercato avverrà probabilmente nella seconda metà dell'anno, i prezzi sono ancora sconosciuti.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

