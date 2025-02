Novità e trend 34 3

Con proiettore e visione notturna: forse lo smartphone più pazzo del mondo

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 20.2.2025

Oukitel ha dotato il suo nuovo smartphone da esterno di una batteria gigantesca con una capacità di 33.000 mAh, probabilmente un record mondiale. Il WP100 Titan ha anche un proiettore e una luce da campeggio integrati.

Il produttore cinese Oukitel è specializzato in telefoni per esterni con batterie di grandi dimensioni. Ad esempio, il WP19 con una batteria da 21.000 mAh, disponibile anche nel nostro negozio. Per fare un paragone: le batterie di dimensioni comprese tra 4000 e 5000 mAh sono attualmente comuni negli smartphone.

Ora Oukitel sta aumentando ancora la capacità. Il nuovo WP100 Titan ha una batteria da 33.000 mAh. Il produttore promette tempi di esecuzione giganteschi: Standby di sei mesi, quasi cinque giorni di riproduzione musicale, due giorni di streaming video non-stop o otto giorni di chat al telefono. La luce da campeggio incorporata illumina l'ambiente circostante per dodici notti.

Lo smartphone si ricarica via cavo con 66 watt. Puoi anche utilizzare la grande batteria per ricaricare altri dispositivi con 18 watt.

Questo significa che Oukitel dovrebbe addirittura battere l'Energizer P28K, lanciato un anno fa e dotato di una batteria da 27.000 mAh. Nell'articolo linkato qui sotto, puoi leggere perché non credo che le batterie più grandi siano affatto una cattiva idea.

Il modello di punta di Oukitel è un vero e proprio scrocchio.

Fonte: Lorenz Keller

Peso e dimensioni come svantaggio

L'Oukitel WP100 Titan pesa 550 grammi. Con i suoi 34 millimetri, è spesso come tre normali smartphone e sembra più un mattone. Il produttore stesso lo celebra: Nelle clip sul sito web del prodotto, il telefono viene usato per staccare i tappetini della birra e per martellare i picchetti della tenda nel terreno.

Questo dovrebbe essere possibile perché il dispositivo, con il suo schermo da 6,8 pollici, è ultra-resistente e dovrebbe sopravvivere senza danni a una caduta da un'altezza di 1,5 metri. Inoltre, non solo è resistente alla polvere secondo lo standard IP69K, ma è anche impermeabile in caso di pulizia ad alta pressione o con getti di vapore, persino con acqua calda.

Lo smartphone è dotato di un processore di fascia media, il MediaTek Dimensity 7300, appena presentato. Dispone inoltre di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera è dotata di un sensore da 200 megapixel di Samsung. Viene fornito con Android 14; è previsto l'aggiornamento ad Android 15. Tuttavia, il produttore non garantisce ulteriori aggiornamenti nei prossimi anni.

Camera per la visione notturna, luce da campeggio e proiettore

Quanto alle caratteristiche standard. Tuttavia, il produttore ha dotato il WP100 Titan di alcuni extra che nessun altro ha in questa gamma. Un sensore aggiuntivo da 20 megapixel consente di effettuare riprese in visione notturna anche in condizioni di completa oscurità. A questo scopo, l'ambiente circostante viene illuminato con una luce a infrarossi.

Se proprio deve essere luminoso, lo smartphone è dotato di 1500 LED integrati che emettono fino a 1200 lumen. Si tratta all'incirca dell'intensità luminosa di una potente lampada frontale.

Lo smartphone è anche una luminosa lampada da campeggio.

Fonte: Lorenz Keller

L'extra più folle, tuttavia, è il videoproiettore integrato. Tuttavia, ha una luminosità di soli 100 lumen. Quindi deve essere buio prima di poter guardare un film. Il produttore non specifica le dimensioni dell'immagine che può essere proiettata su uno schermo. Secondo Oukitel, puoi guardare sei film con una sola carica della batteria. Con il WP100 Titan, hai un piccolo cinema all'aperto in tasca.

Il produttore non ha specificato le dimensioni dell'immagine che può essere trasmessa sullo schermo.

Lo smartphone sarà inizialmente offerto tramite Kickstarter e sarà consegnato ad aprile. Successivamente sarà disponibile anche nei normali negozi. Il prezzo di prevendita è di circa 550 franchi o euro, dopodiché il prezzo di vendita ufficiale sarà di circa 800 franchi o euro.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

