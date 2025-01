CES 2025: JBL e Harman rinnovano la lineup audio

Anche JBL lancerà molti nuovi dispositivi quest'anno. Al CES, il gigante del suono presenterà una nuova sveglia, altoparlanti e soundbar. È presente anche la nuova ammiraglia over-ear Tour One M3, dotata di un sorprendente trasmettitore.

JBL, o meglio la sua società madre Harman, presenta sei nuovi dispositivi al CES di Las Vegas di quest'anno. Oltre al miglioramento del suono e alle nuove funzioni, l'azienda sta promuovendo con forza la tecnologia Auracast.

JBL Tour ONE M3: l'over-ear di JBL punta alla classe ammiraglia

JBL annuncia le nuove Tour ONE M3 come le "cuffie più potenti di sempre". Con un prezzo di 349,90 franchi svizzeri, le cuffie over-ear rientrano nella classe premium, che comprende anche le Sony WH-1000XM5 e le Bose QuietComfort Ultra. Caratteristiche come il supporto Auracast, l'audio spaziale, l'ANC (Active Noise Cancelling) e la durata della batteria fino a 70 ore ti fanno notare. È incluso anche l'audio cablato e senza perdite tramite USB-C e connessione da 3,5 mm. L'audio è garantito da driver a cupola in mica da 40 mm.

JBL si posiziona al top della gamma di prezzo con le One M3.

Fonte: JBL

La misura in cui il Tour One M3 si distingue dai suoi predecessori nella pratica sarà mostrata alla prova.

JBL Smart Tx: Retrofitting di vecchi dispositivi con Bluetooth

Un altro annuncio è il JBL Smart Tx, un trasmettitore Bluetooth con display. In questo modo è possibile dotare i vecchi dispositivi di Bluetooth e portare la tecnologia Auracast su tutti i dispositivi compatibili

Il Tour One M3 viene fornito con un trasmettitore su richiesta.

Fonte: JBL

Il trasmettitore può trasmettere un segnale audio da una sorgente a un numero illimitato di ricevitori abilitati ad Auracast. Inoltre, lo Smart Tx offre anche un display di ricarica, come quello del JBL Live Beam 3. Questo ti permette di controllare la riproduzione e l'equalizzatore senza l'ausilio di un'applicazione.

Entrambi i prodotti saranno lanciati sul mercato il 15 aprile 2025. Le over-ear sono disponibili nei colori nero, blu e moka al prezzo di franchi 349,90. Oppure in un bundle con il trasmettitore a 399,90 franchi.

JBL Horizon 3: radiosveglia per favorire il ciclo naturale del sonno

L'Horizon 3 ha un display smerigliato per una migliore leggibilità e offre un'illuminazione ambientale. Insieme a suoni rilassanti, come il rumore del mare nella cosiddetta "modalità alba", questo dovrebbe garantire un risveglio dolce. Il produttore promette che queste caratteristiche contribuiranno a promuovere un ritmo di sonno naturale. La sera, i suoni ispirati alla natura creano un'atmosfera rilassante che facilita l'addormentamento dopo una lunga giornata.

Le impostazioni della sveglia, l'equalizzatore e l'illuminazione possono essere regolate in base alle proprie preferenze tramite l'app JBL One. La Horizon 3 offre anche una radio FM integrata (solo FM), due impostazioni di sveglia e una manopola per controllare tutto.

L'Horizon 3 è progettato per favorire il ciclo naturale del sonno.

Fonte: JBL

Due altoparlanti full-range da 1,5 pollici e due radiatori passivi forniscono il suono. La sveglia può anche essere collegata al tuo smartphone o ad altri dispositivi tramite Bluetooth 5.3. Se hai diversi altoparlanti nella stanza, puoi utilizzare la tecnologia Auracast per collegarli tra loro.

Il JBL Horizon 3 sarà disponibile a partire da maggio 2025 e costerà 139,95 franchi. È disponibile nei colori grigio e nero.

Serie Enchant: la tripletta di diffusori e soundbar copre un'ampia gamma di esigenze

Con il proprio marchio - Harman Kardon - la casa madre JBL lancia due nuove soundbar della serie Enchant. Le due soundbar, la Enchant 1100 e la Enchant 900, utilizzano la cosiddetta tecnologia MultiBeam. Questo dovrebbe garantire una maggiore profondità spaziale e un suono più chiaro. Entrambe le soundbar sono inoltre certificate Dolby Atmos.

Le soundbar Enchant sono completate da altoparlanti e subwoofer.

Fonte: Harman Kardon

Mentre l'Enchant 900, con nove driver e una massa inferiore, è stato progettato per fornire un suono a stanze più piccole, l'Enchant 1100 è destinato a stanze più grandi. È dotato di undici driver. Il produttore ha installato in entrambi i dispositivi anche altoparlanti Upfire e la tecnologia Pure Voice è stata progettata per garantire dialoghi chiari nei film e nelle serie. L'Enchant 1100 supporta anche il formato audio DTS:X 3D. Harman Kardon ha anche introdotto l'Enchant Sub per rendere i bassi ancora più potenti. L'altoparlante Enchant, che fa parte della nuova linea, può essere utilizzato da solo, come coppia stereo o in combinazione con la soundbar.

Onyx Studio 9: ottimizza il suono da solo

Onyx Studio 9 è il nome del nuovo altoparlante wireless di Harman Kardon. Il produttore ha utilizzato la cosiddetta tecnologia Constant Sound Field, che dovrebbe garantire una migliore qualità del suono. Una batteria sostituibile dovrebbe garantire una lunga durata. L'altoparlante, che funziona in un sistema a tre canali con due tweeter, "trascina l'ascoltatore direttamente nell'azione di ogni colonna sonora".

L'utente può collegare l'altoparlante a una rete wireless.

Gli utenti possono collegare il diffusore a un altro Onyx Studio 9 o ad altri dispositivi compatibili di JBL e Harman Kardon tramite Auracast. In questo modo è possibile distribuire la musica in altre stanze.

L'Onyx Studio 9 ottimizza il suono in base alla natura della stanza.

Fonte: Harman Kardon

La funzione di auto-ottimizzazione automatica dell'Onyx Studio 9 assicura che il suono sia sempre sintonizzato sull'ambiente in cui si trova. Il diffusore ha un design elegante con un telaio in alluminio che funge sia da maniglia che da supporto.

L'Harman Kardon Onyx Studio 9 sarà disponibile a partire da febbraio 2025 nei colori Classic Black e Stone Grey a un prezzo di vendita consigliato di 249,90 franchi svizzeri.