Casio presenta il DW-5000R: un omaggio al primo G-Shock

Con il DW-5000R, Casio torna alle origini del G-Shock. L'orologio combina l'iconico design del 1983 con caratteristiche moderne come la luce LED e i materiali sostenibili.

Casio rende omaggio al primo orologio digitale G-Shock con il lancio del DW-5000R. Il nuovo modello è una replica fedele dell'iconico modello lanciato per la prima volta nel 1983. Il DW-5000R combina il design classico con tecnologie e materiali moderni per incarnare nostalgia e innovazione.

La serie G-Shock di Casio è rinomata per la sua robustezza e durata sin dal suo lancio, avvenuto oltre 40 anni fa. Il primo G-Shock, il DW-5000C, ha stabilito nuovi standard nel settore degli orologi grazie alla sua eccezionale resistenza agli urti e all'acqua. Queste caratteristiche lo resero la scelta preferita di chi aveva bisogno di un orologio affidabile per le condizioni estreme.

L'idea del G-Shock

L'ispirazione venne al suo creatore, l'ingegnere di Casio Kikuo Ibe, quando il suo orologio meccanico si frantumò a terra facendolo cadere dal polso. Era determinato a sviluppare un orologio che fosse resistente ai danni. Il design del G-Shock che ne risultò doveva avere una resistenza "Tripla 10", che comprende una durata della batteria di dieci anni, una resistenza all'acqua di dieci bar e la capacità di sopravvivere a una caduta da un'altezza di dieci metri.

Differenze rispetto all'originale

La cassa è in acciaio inossidabile e il bracciale è stato riprodotto fedelmente, compresa la lunghezza, la forma e la posizione delle tacche. Le dimensioni della cassa sono state aumentate dai 41,6 millimetri originali a 42,3 millimetri per soddisfare le esigenze moderne. L'orologio è dotato di una funzione di stop, di un timer per il conto alla rovescia, di una funzione di allarme multiplo e di un movimento di calendario completamente automatico che arriva fino all'anno 2099.

Una caratteristica notevole del DW-5000R è l'utilizzo di una resina a base biologica per la lunetta e il bracciale. Questo materiale è stato progettato per ridurre l'impatto ambientale e riflette l'impegno di Casio per la sostenibilità. L'orologio è inoltre dotato di una luminosa retroilluminazione a LED che migliora la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Il G-Shock originale (a sinistra) a confronto con il nuovo DW-5000R.

Il DW-5000R è prodotto nello stabilimento Casio di Yamagata in Giappone. Casio ha cercato di preservare l'estetica originale del primo G-Shock sfruttando le moderne tecniche di produzione. Questo si può notare anche dal fondello lucidato a specchio, che ha lo scopo di aggiungere un tocco di eleganza.

Il DW-5000R sarà in vendita in Giappone dal 13 dicembre. Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità a livello mondiale. Per inciso, anche il mio primo orologio da adolescente è stato un G-Shock: un regalo di compleanno da parte di mio nonno olandese, ora purtroppo scomparso. E ancora oggi, mi sono comprato un G-Shock come orologio di tutti i giorni.