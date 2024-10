Canon Selphy QX20: questa nuova stampante entra nel tuo bagaglio

La nuova mini-stampante di Canon stampa le foto del tuo smartphone come adesivi. Mentre prima era possibile stampare solo in formato quadrato, ora puoi stampare in formato 2:3 e senza bordi.

La nuova mini stampante di Canon stampa le foto del tuo smartphone come adesivi. Mentre prima era possibile stampare solo in formato quadrato, ora è possibile stampare in formato 2:3, e senza bordi.

La stampante fotografica per dispositivi mobili Selphy QX20 pesa poco meno di 500 grammi e stampa piccoli adesivi colorati in formato 1:1 o 2:3 direttamente dal tuo smartphone. Senza cartucce a colori.

Le foto del tuo smartphone come adesivi in formato ridotto.

Fonte: Canon

Design e hardware: piccola, compatta e nuova in rosso

La Canon Selphy QX20 misura 14,6 × 10,2 centimetri. Questo rende la stampante fotografica leggermente più piccola di una cartolina. Con i suoi 455 grammi, pesa circa come due smartphone.

Stampa immagini con una risoluzione di 287 x 287 dpi non solo in uno, ma anche in due formati diversi, e ora anche senza bordi. Oltre a 7,2 × 8,5 centimetri, sono disponibili anche 5,4 × 8,5 centimetri. Puoi scegliere tu stesso la dimensione del bordo. Con più spazio verso la parte inferiore, ad esempio, l'immagine assomiglia a una vecchia Polaroid.

I fotoadesivi per il QX20 sono disponibili in due formati di carta.

Fonte: Canon

Oltre che in bianco e nero, la stampante Selphy è ora disponibile anche in rosso. Purtroppo questo significa che i due graziosi colori verde menta e rosa non sono più disponibili.

La stampante Selphy è disponibile in tre colori.

Fonte: Canon

Come funziona

La stampante accetta fino a dieci fogli alla volta. Per stampare, devi selezionare le immagini tramite l'app photo layout e disegnarle come desideri. Si dice che siano state introdotte nuove opzioni tramite un aggiornamento. Da timbri e filtri a vari adesivi e cornici. Puoi anche aggiungere del testo alle immagini.

Usa l'app Canon per il layout delle foto per decorare le tue immagini prima della stampa.

Fonte: Canon

Potrai poi stampare le tue foto tramite Wi-Fi o Bluetooth. Ora la stampante impiega 40 secondi per ogni immagine. Con il modello precedente, dovevi aspettare tre secondi in più. Il processo di stampa si chiama "stampa".

Il processo di stampa si chiama sublimazione. Una reazione chimica viene innescata nella carta per far emergere i colori. Questo significa che la stampante non ha bisogno di fastidiose cartucce. La carta è repellente all'acqua e allo sporco e può essere utilizzata come adesivo grazie al suo supporto.

Prezzo e disponibilità

La Selphy QX di Canon sarà disponibile da metà ottobre. Quando arriverà nel nostro negozio è ancora in fase di chiarimento con la nostra categoria. Non vuoi perdertela? Se clicchi su "Mi piace questo marchio" nella pagina del marchio Canon, il nostro algoritmo sa che deve informarti quando ci sono nuovi prodotti Canon. Il prezzo è di 115 franchi o euro (RRP). Un foglio di carta fotografica costa circa 70 centesimi.

Ci sono tre modelli di mini-stampanti compatte Canon.

Fonte: Canon

Canon ha anche una versione ancora più piccola per le stampe termiche nel suo assortimento. Ho provato la Canon Zoemini 2 qualche tempo fa. È leggermente più piccola e pesa solo la metà, con 180 grammi. Le foto misurano 5 × 7,6 centimetri.

Test del prodotto Mini stampante: le foto scattate con il telefono meritano un posto al sole di Michelle Brändle

Anche più grande è possibile: la Canon Selphy CP1500 stampa immagini fino a 10 × 15 centimetri, il formato di una cartolina. Grazie al lettore di schede integrato, puoi anche stampare direttamente da una scheda di memoria (SD, SDHC o SDXC). Per il funzionamento è disponibile un display LC. Puoi anche collegare fotocamere e chiavette USB attraverso la porta USB-C.