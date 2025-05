Novità e trend 13 5

Canon RF 75-300 mm F4-5.6: vecchio obiettivo, nuovo attacco a baionetta

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 30.4.2025

Il nuovo teleobiettivo zoom a lungo raggio costa solo 259 franchi. Si basa su un design che esiste da un quarto di secolo.

Il Canon EF 75-300 mm f/4.0-5.6 III ha ben 26 anni. Il teleobiettivo zoom economico è stato lanciato sul mercato nel 1999 ed è ancora in vendita. Canon ha ora annunciato una versione con baionetta RF. L'obiettivo è anche quello di fornire un ingresso economico nella fotografia naturalistica con fotocamere mirrorless e senza adattatore. Il nuovo è un nuovo teleobiettivo economico che ha un'età di 26 anni.

Il nuovo «» Canon RF 75-300 mm F4-5.6 costa 259 franchi. Come la vecchia versione EF, è composto da 13 elementi in 9 gruppi e ha una distanza minima di messa a fuoco di 1,5 metri all'estremità lunga. La nuova versione è altrettanto lunga di un adattatore EF-RF: Misura 146 mm in totale - 24 mm in più rispetto alla versione EF. Questo è necessario perché l'obiettivo non è stato progettato da zero e il sensore è più vicino alla baionetta delle fotocamere mirrorless rispetto alle vecchie DSLR. Il peso è di 507 grammi.

Prezzo basso - compromessi sulle prestazioni

Non ci si può aspettare alte prestazioni di imaging da un design così vecchio. La versione EF non è mai stata conosciuta come un obiettivo particolarmente nitido. Anche l'autofocus con motore DC funzionava piuttosto lentamente. Entrambe le cose dovrebbero valere anche per l'RF 75-300 mm F4-5,6. Canon non dice una parola su nessuno dei due aspetti nel suo comunicato stampa.

Il Canon RF 75-300 mm F4-5.6 sarà disponibile anche in kit.

Fonte: Canon

Invece, i giapponesi enfatizzano il lungo raggio. Il miglior argomento a favore dell'RF 75-300 mm F4-5.6 è il suo ragionevole rapporto qualità-prezzo. Se sei un principiante e vuoi provare una lunga lunghezza focale spendendo poco, questo obiettivo merita sicuramente un'occhiata. Tuttavia, è adatto solo per scatti con velocità dell'otturatore elevate a causa della mancanza di uno stabilizzatore d'immagine.

Una nota a margine interessante: l'RF 75-300 mm F4-5.6 non è ancora disponibile negli Stati Uniti senza alcuna spiegazione. «DPReview» ipotizza che Canon stia aspettando di vedere come si regoleranno le tariffe del governo statunitense. Non ci sono dichiarazioni ufficiali. In Svizzera le vendite inizieranno il 28 maggio.

Immagine di copertina: Canon

