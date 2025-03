Novità e trend 5

Canon presenta EOS R50V e due obiettivi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2025

Oltre al lancio sul mercato europeo della PowerShot V1, Canon ha annunciato tre nuovi prodotti: una piccola videocamera di sistema, un power zoom compatto e una veloce focale fissa.

La Canon EOS R50V è una fotocamera di sistema economica focalizzata sul video e basata sulla EOS R50. Allo stesso tempo, il produttore introduce un nuovo zoom compatto e una veloce lunghezza focale fissa. Forse l'annuncio più interessante: La PowerShot V1 sarà presto disponibile in Europa. Per saperne di più sulla nuova fotocamera compatta clicca qui:

EOS R50 V: piccola videocamera

Oltre alla normale EOS R50, Canon lancia la EOS R50V, una seconda fotocamera entry-level con maggiori funzioni video. Ha lo stesso sensore APS-C da 24 megapixel, lo stesso autofocus a doppio pixel e lo stesso processore di immagini.

Fotocamera Canon Alloggiamento EOS R50V Fotocamera Canon Kit EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ

A differenza della sorella fotografica, la EOS R50V non solo filma a 30 fotogrammi al secondo (FPS), ma anche a 60 FPS. Anche se è necessario un ritaglio. Fino a 30 FPS, l'immagine viene calcolata con il metodo di sovracampionamento 6K e dovrebbe essere molto nitida.

La R50V è molto compatta, in parte a causa della mancanza di un mirino.

Fonte: Canon

Nonostante il raffreddamento passivo, Canon promette un'autonomia di scatto di due ore alla volta. Come per la R50, la velocità di lettura del sensore dovrebbe essere di circa 35 millisecondi. Si tratta di una velocità piuttosto bassa, che rende la fotocamera suscettibile agli effetti di rolling shutter quando la fotocamera viene mossa. I controlli sono orientati verso la fotocamera.

I controlli sono orientati al video. Oltre al pulsante di registrazione posto in alto, ce n'è uno anche sulla parte anteriore dell'alloggiamento. La nuova leva dello zoom garantisce transizioni fluide in combinazione con gli obiettivi power zoom compatibili. Il LED rosso indica quando è in corso una registrazione. Canon ha inserito nel software anche funzioni video come la visualizzazione zebrata, la modalità falso colore e l'avviso di peaking.

Il funzionamento è pensato principalmente per i video.

Fonte: Canon

La R50V non ha un sensore stabilizzato. Per ottenere scatti stabili dipende quindi da un obiettivo stabilizzato. Inoltre, Canon ha rinunciato al mirino a favore di un corpo più compatto: uno svantaggio se vuoi scattare foto o valutare l'inquadratura video in modo più accurato sotto la luce del sole.

La Canon EOS R50V sarà disponibile a partire dalla fine di aprile e costerà 699 franchi svizzeri o 809 euro.

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ: zoom compatto e potente

Canon lancia l'RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ per accompagnare la nuova videocamera. Si tratta di un obiettivo in kit dal prezzo accessibile con una gamma di lunghezze focali piuttosto ridotta (22-48 mm equivalenti per il full-frame). L'estremità corta è abbastanza grandangolare per attività come il vlogging.

Obiettivo Canon RF-S 14-30 mm F4-6.3 IS STM PZ

Due importanti funzioni in combinazione con la R50V: l'RF-S 14-30 mm è dotato di uno stabilizzatore d'immagine progettato per ridurre le vibrazioni della fotocamera fino a cinque f-stop. È inoltre possibile zoomare sia manualmente che elettronicamente (power zoom).

Piccola fotocamera, piccolo obiettivo: l'RF-S 14-30mm sulla nuova EOS R50V.

Fonte: Canon

Il Canon RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ sarà disponibile dalla fine di aprile e costa 349 franchi o 399 euro.

RF 20mm F1.4L VCM: ibrido a focale fissa

L'RF 20mm F1.4L VCM completa l'assortimento di focali fisse compatte di Canon, adatte sia alla fotografia che al video. Si dice che offra una qualità d'immagine eccezionale e una messa a fuoco automatica veloce e silenziosa. Undici lamelle di apertura garantiscono un bokeh armonioso.

Obiettivo Canon RF 20mm F1.4 L VCM

Il Canon RF 20mm F1.4L VCM sarà disponibile a partire dalla fine di aprile al prezzo di 1699 franchi o 1999 euro.

Immagine di copertina: Canon

