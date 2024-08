Canon lancia la nuova stampante A2 per la stampa artistica

La Canon ImagePrograf Pro-1100 utilizza nuovi inchiostri che si dice siano più resistenti ai graffi e durevoli. Inoltre, stampa più velocemente ed è dotata di un nuovo pacchetto software.

Nove anni dopo il suo predecessore, Canon lancia la sua nuova ammiraglia per la stampa artistica privata: la ImagePrograf Pro-1100 stampa foto in formato fino ad A2. Utilizza un nuovo tipo di inchiostro che Canon chiama "Lucia Pro II". Anche la facilità di utilizzo è stata migliorata.

Il nuovo sistema di inchiostro comprende dodici colori. Si dice che sia molto resistente all'abrasione su carta lucida. La resistenza ai graffi è stata migliorata grazie all'aggiunta di cera. Secondo Canon, è stata migliorata anche la resistenza alla luce che, con la carta giusta, arriva fino a 200 anni.

Gli inchiostri sono in grado di riprodurre meglio di prima i colori scuri, il blu e il nero. Tra l'altro, grazie a un nuovo inchiostro nero opaco. Le testine di stampa Canon sono intercambiabili e dispongono di oltre 1800 ugelli. Questo dovrebbe garantire una velocità di stampa superiore rispetto alla concorrenza di Epson. Come il suo predecessore, anche la nuova stampante è dotata di un sistema di alimentazione della carta assistito dal vuoto. Questo sistema consente di lisciare la carta e di correggere l'inclinazione.

Nuovo software

La stampa di opere d'arte richiede le giuste impostazioni e una buona gestione del colore - la complessità è spesso scoraggiante per i principianti. Canon vuole ovviare a questo problema con un nuovo software e una gestione più semplice del dispositivo. Gli strumenti sono stati progettati per semplificare sia la corretta configurazione che la definizione del layout di stampa. Il software è disponibile sia in versione standalone che come plug-in.

La stampa artistica con Canon Pro-1100 richiede una postazione di lavoro spaziosa.

Fonte: Canon

La stampante A2 di Canon non è diventata più piccola o più leggera. Come il suo predecessore, pesa oltre 32 kg. Questo rende molto difficile spostare il dispositivo da solo. La SC-P900 di Epson, con i suoi 15 chilogrammi, è ancora in netto vantaggio da questo punto di vista. Tuttavia, il peso più elevato della Pro-1100 è in parte dovuto alla sua struttura più robusta, che potrebbe essere più durevole.

La Canon ImagePrograf è una stampante di qualità, con un peso di oltre 32 kg.

La Canon ImagePrograf Pro-1100 sarà disponibile da settembre; il prezzo di vendita consigliato è di 1181 franchi. Non appena il prodotto verrà inserito nel nostro negozio, verrà linkato anche qui.