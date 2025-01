Bye bye sincronizzazione cloud: Google Maps ora salva solo la timeline in locale

Presto non potrai più visualizzare la cronologia della tua posizione su tutti i tuoi dispositivi in Google Maps. I dati verranno salvati solo a livello locale. Se non accetti la modifica, la cronologia delle posizioni, nota come "timeline", potrebbe essere cancellata.

Utilizzi la timeline di Google Maps? Se sì, presto dovrai accettare un cambiamento. In caso contrario, tutti i tuoi dati della cronologia verranno cancellati. La cronologia, che una volta si chiamava cronologia delle posizioni, ti mostra quando sei stato dove e quali strade hai percorso. Questa funzione viene utilizzata, ad esempio, come promemoria di ristoranti o luoghi di interesse che hai visitato in passato. La timeline di Google Maps è disattivata per impostazione predefinita.

Quando la cronologia è stata attivata, i dati di posizione di tutti i tuoi dispositivi mobili sono stati salvati nel tuo account Google. Questo fornisce una panoramica completa dei tuoi viaggi passati. Se persone non autorizzate accedono al tuo account, possono visualizzare tutti questi dati.

Salvataggio locale anziché cronologia nel cloud

In futuro, Google memorizzerà i dati solo in locale sui tuoi dispositivi. Questo significa che non potrai più vedere dove hai viaggiato sul tuo smartphone o sul tuo tablet. Inoltre, non potrai più visualizzare i dati della timeline dei tuoi dispositivi mobili nel browser del tuo computer.

Le modifiche alla funzione cronologia non si applicano più a tutti i tuoi dispositivi, ma solo a quello su cui effettui la modifica. Puoi modificare le impostazioni della timeline in qualsiasi momento in Google Maps toccando il punto blu della posizione nella visualizzazione della mappa. Qui puoi anche configurare il backup nel cloud e stabilire se i tuoi dati devono essere cancellati automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

Puoi accedere alle impostazioni della timeline tramite il punto blu di Google Maps.

Fonte: Debora Pape

L'archiviazione locale rende impossibile a persone non autorizzate di visualizzare i tuoi dati su internet. Se vuoi comunque eseguire il backup dei tuoi dati online o trasferirli su un altro dispositivo, puoi attivare un backup crittografato su cloud nelle impostazioni. Google dichiara inoltre di non poter accedere a questi dati.

Perdita dei dati della timeline dopo la data limite

La nuova funzione sarà introdotta per Android e iOS nel corso dell'anno e dovresti ricevere una notifica in tempo utile quando è prevista la modifica. Se non aggiorni le tue impostazioni, i dati della tua timeline verranno cancellati dopo la scadenza.

La conferma scaricherà i dati sul tuo dispositivo. Per continuare a utilizzare la timeline di Google Maps, devi avere l'app versione 11.106 (Android) o 6.93 (iOS).

Nuove funzioni per Google Maps

Le modifiche alla timeline sono solo uno dei tanti aggiornamenti di Google Maps. L'app è in continuo sviluppo. Ora è molto più di una semplice app di mappe con funzione di navigazione. Le informazioni in tempo reale sui trasporti pubblici e l'utilizzo di strade e luoghi di interesse rendono la pianificazione del percorso molto più semplice.

Un'altra funzione utile e poco conosciuta è quella delle mappe interne. Sono disponibili per alcuni edifici più grandi, come aeroporti e centri commerciali, e ti facilitano l'orientamento. Puoi selezionare il piano da visualizzare cliccando sul bordo della mappa. Vengono indicate anche le scale.

La mia salvezza a Zurigo: le mappe interne della stazione ferroviaria principale. Sul lato sinistro, seleziono il piano da visualizzare.

Fonte: Debora Pape

Sapevi che Google Maps può mostrarti varie attrazioni nella "vista immersiva" con la luce del giorno e con effetti meteo animati? Se cerchi il teatro dell'opera di Zurigo, ad esempio, otterrai una vista 3D dell'edificio. Se tocchi il display della temperatura in basso a destra dell'app, la vedrai alla luce del giorno. Se sta piovendo, anche la pioggia è animata. Puoi utilizzare una linea temporale per vedere come cambia la luce durante il giorno e quali sono le previsioni del tempo.

Previsioni del tempo e visualizzazione della luce del giorno al Teatro dell'Opera di Zurigo nella

Un'altra funzione è "Live View". Questa funzione consente a Google Maps di mostrarti le istruzioni di navigazione direttamente sull'immagine della fotocamera del tuo smartphone mentre percorri un itinerario. Ciò richiede un dispositivo compatibile e una buona copertura di Street View. Google Maps confronta l'immagine live della tua fotocamera con i dati di Street View per determinare la posizione esatta del tuo dispositivo. In questo modo è più facile orientarsi in città.

Google sta inizialmente testando molte nuove funzionalità negli Stati Uniti e le introdurrà in altri paesi solo in un secondo momento. Nell'ottobre 2024, ad esempio, è stato annunciato che l'intelligenza artificiale Gemini di Google sarà integrata in Google Maps. Ciò consentirà a Google di comprendere meglio il contesto delle query di ricerca e quindi di visualizzare sulla mappa suggerimenti più pertinenti.

Scopri di più sulle nuove funzionalità di Google Maps qui.