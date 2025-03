Novità e trend 15 7

Bug della funzione: l'aggiornamento di Windows cancella Copilot

L'aggiornamento di marzo di Windows ha disinstallato Microsoft Copilot su alcuni PC. Poiché l'AI companion non ha solo amici, l'errore sembra una caratteristica per alcuni utenti.

Un bug si è insinuato nell'ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows, che Microsoft descrive come segue nel corrispondente documento di supporto: "Siamo a conoscenza di un problema con l'applicazione Microsoft Copilot che interessa alcuni dispositivi. L'app viene involontariamente disinstallata e rimossa dalla barra delle applicazioni."

Siccome l'app Copilot può essere reinstallata sui dispositivi interessati tramite il Microsoft Store, il "danno" causato agli utenti è limitato. Per Microsoft e la sua offensiva AI, tuttavia, questo sarà probabilmente fastidioso. L'azienda sottolinea inoltre che il suo Office, che ora si chiama "Microsoft 365 Copilot" ed è diventato più costoso, non è interessato dal problema.

Retroscena Microsoft 365 si arricchisce di funzioni IA e aumenta il prezzo di Martin Jud

L'allegria, e in alcuni casi la Schadenfreude, prevale in alcuni forum su internet. L'utente Kalxyz ha commentato su Reddit: "Vorrei che non fosse un bug". Per sonic10158 è "il più grande bug" del recente passato. E DutchDreamTeam osserva che Microsoft ha appena risolto il proprio "bloat". In definitiva, il bug è visto da molti anche come una caratteristica. Ciononostante, Microsoft sta cercando di risolverlo nel più breve tempo possibile.

Mi piace questo articolo! A 15 persone piace questo articolo