Brave blocca i banner dei cookie grazie all'intelligenza artificiale

29.4.2025

Se utilizzi il browser Brave, puoi navigare senza pubblicità. Blocca banner, pop-up, video pubblicitari e salta le pubblicità di YouTube. Recentemente è diventato più efficace nel bloccare i banner dei cookie grazie all'intelligenza artificiale.

Dal 2018, i banner dei cookie limitano la navigazione rilassata su internet quasi ovunque. La maggior parte degli utenti clicca ripetutamente su «Consenti solo i cookie necessari» o spunta noiosamente le caselle per divulgare il minor numero di dati possibile. Dall'autunno del 2022 il browser Brave ha posto fine a questo spreco di tempo. Da allora, il browser blocca la maggior parte dei cookie banner. Tuttavia, a volte il layout o le funzioni del sito web venivano interrotti. Ora tutto questo dovrebbe finire grazie a una nuova funzione chiamata «Cookiecrumbler».

Cookiecrumbler rimuove e protegge utilizzando l'IA e gli esseri umani

La nuova funzione non interagisce con i banner dei cookie - non clicca su reject o cose simili. Rimuove direttamente i banner e impedisce ai siti web di raccogliere dati di tracciamento fin dall'inizio. Secondo il post del blog Brave, rimane una sfida non compromettere le funzioni del sito web nel processo. Blocchi troppo ampi possono non solo rovinare il layout, ma anche causare problemi di checkout, per esempio.

Per evitare che ciò accada, Brave si affida a modelli linguistici open source (modelli linguistici di grandi dimensioni) per il cookie crumbler. Questi non solo riconoscono gli avvisi di consenso, ma forniscono anche suggerimenti per la correzione degli errori. Poi subentrano gli esseri umani: i gestori degli elenchi di filtri e i membri della Community controllano e ottimizzano i suggerimenti prima di pubblicarli. Questo significa che nessun modello di intelligenza artificiale viene eseguito sul tuo smartphone o sul tuo PC durante il processo di blocco.

Per utilizzare la nuova funzione, tutto ciò di cui hai bisogno è una versione aggiornata di Brave per il tuo smartphone o desktop. La funzione è attivata per impostazione predefinita. Può essere disattivata nelle impostazioni delle funzioni Shields all'indirizzo «Bloccare le notifiche di consenso dei cookie». Cookiecrumbler è open source e può essere consultato su Github.

