Bluesky: il nuovo social media preferito è già nel mirino dell'UE

Il social network Bluesky sta registrando un enorme aumento di utenti. Tuttavia, questo ha portato anche l'Unione Europea sulla scena. A quanto pare, Bluesky non sta rispettando le regole del Digital Services Act.

Il nuovo trendsetter Bluesky è stato criticato: come riporta il Financial Times, Bluesky non sta rispettando alcuni obblighi di trasparenza che l'azienda sarebbe tenuta a rispettare in base al Digital Services Act (DSA). Questa è almeno la valutazione della Commissione UE.

Per il momento, gli Stati membri dovrebbero agire

Secondo il DSA, le piattaforme che possono essere utilizzate nell'UE devono fornire determinate informazioni sull'operatore e sul numero di utenti. Quest'ultimo aspetto è dovuto principalmente al fatto che una piattaforma con 45 milioni o più di utenti giornalieri diventa una cosiddetta VLOP (very large online platform), che è soggetta a requisiti ancora più severi. Le piattaforme devono anche fornire una persona di contatto per l'UE.

L'ex CEO di Twitter Jack Dorsey ha fondato Bluesky.

Fonte: Shutterstock

Queste informazioni devono essere pubblicate su un sito web dedicato, secondo un portavoce di Bruxelles. Questo non è il caso di Bluesky.

Nessun VLOP ancora, ma ancora in default

Bluesky è solo a metà strada per diventare un VLOP (circa 22 milioni di utenti giornalieri). Tuttavia, le regole di trasparenza si applicano anche alle aziende più piccole. L'unica differenza è che la Commissione UE non sta ancora agendo in prima persona. Sta delegando questo compito ai coordinatori DSA. Ogni Stato membro dell'UE ha nominato un coordinatore. Questi coordinatori devono ora agire: in Germania, ad esempio, si tratta dell'Agenzia Federale della Rete.

Alternativa a X

La piattaforma di social media Bluesky è stata fondata nel 2019 dall'ex capo di Twitter Jack Dorsey. Il portale ha attualmente un enorme afflusso di utenti. Il servizio, che funziona in modo simile alla piattaforma X di Elon Musk, ha registrato un aumento degli utenti giornalieri di circa il 300 percento dopo le elezioni americane. Attualmente la piattaforma conta circa 22 milioni di utenti. Se un giorno Bluesky dovesse passare a VLOP, è probabile che anche il finanziamento della rete sia al centro dell'attenzione. A quanto pare non è chiaro come Bluesky verrà finanziato nel dettaglio.