Bethesda presenta il remake di "The Elder Scrolls IV: Oblivion" in Unreal Engine 5

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 22.4.2025

Bethesda sorprende i suoi fan e annuncia un remake del classico gioco di ruolo "Oblivion". E la cosa più bella è che il gioco è ora disponibile per essere giocato.

Le voci su un remake del quarto «gioco di The Elder Scrolls» si sono avverate. In un livestream, Bethesda ha lanciato la notizia bomba e ha annunciato una nuova edizione di «Oblivion». Non dovrai pazientare per il nuovo viaggio a Cyrodiil: il gioco è disponibile da subito (!) per Game Pass, Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Consulta il gioco in una nuova edizione di Oblivion.

Puoi vedere l'intera presentazione nel video incorporato qui sotto. Qui di seguito ho riassunto tutte le informazioni più importanti.

Chi sta sviluppando «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»?

Lo studio di supporto Virtuos di Parigi, piuttosto che Bethesda stessa, è responsabile della nuova edizione. Secondo Bethesda, era alla ricerca di un partner competente da molto tempo e l'ha trovato in Virtuos.

Gli sviluppatori di Virtuos sono grandi fan di Oblivion.

Fonte: Bethesda

Negli ultimi anni, Virtuos ha lavorato su diversi giochi AAA a vario titolo - tra cui la serie «Call of Duty», i giochi «Horizon» e «Hogwarts Legacy». Attualmente lo studio sta collaborando al sequel spirituale «di Bioshock» « di Judas» e «di Dune: Awakening», tra gli altri.

Bethesda stessa ha confermato, nell'ambito dell'annuncio, che lo studio è al lavoro su «The Elder Scrolls VI».

Originale (sinistra) e remaster (destra).

Fonte: Bethesda

Cosa è stato cambiato nella rimasterizzazione?

La nuova edizione non è in realtà un remaster, ma un remake completo del classico gioco di ruolo. È stato sviluppato in Unreal Engine 5 e, secondo lo studio di sviluppo Virtuos, ogni asset e modello di personaggio è stato creato da zero. Il dettagliato mondo di gioco è ora dotato di un sistema di illuminazione dinamica in tempo reale.

Originale...

Fonte: Bethesda

... e rimasterizzazione

Fonte: Bethesda

Le animazioni facciali dei personaggi sono state completamente rielaborate con un nuovo sistema di sincronizzazione labiale.

I personaggi sono stati rielaborati da zero. Tuttavia, le animazioni facciali non sono ancora molto fluide.

Fonte: Bethesda

Anche il gameplay è stato modificato. La struttura di base della classica esperienza di gioco di «Oblivion» rimane e viene integrata con influenze moderne. Ad esempio, il livellamento è stato rivisto ed è ora un mix dei sistemi «Oblivion» e «Skyrim». Le battaglie dovrebbero essere più dinamiche. Questo è dovuto in parte alla nuova fisica di gioco: i corpi degli avversari reagiscono in modo realistico ai colpi e agli incantesimi. Il sangue e altri effetti particellari, così come le nuove opzioni di vibrazione con i controller, offrono al giocatore un maggiore feedback.

Le battaglie hanno più grinta grazie alla nuova fisica.

Fonte: Bethesda

Anche la prospettiva in terza persona è stata completamente rinnovata. Ora offre tutte le funzioni della prospettiva in prima persona. I controlli sono stati pensati per ricordare i moderni titoli Bethesda, ad esempio «Starfield». Dopo molte discussioni, lo studio di sviluppo ha deciso di includere nel gioco anche la funzione di sprint.

Controlli migliori, personaggio più veloce.

Fonte: Bethesda

Anche l'intero menu di navigazione ha ricevuto un look nuovo e moderno. Anche il design del suono è stato completamente rinnovato con effetti sonori aggiuntivi durante le battaglie e nuovi dialoghi per tutte le razze.

Quali contenuti sono inclusi in «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»?

La remaster include il gioco principale e tutti i contenuti aggiuntivi («Shivering Isles», «Knights of the Nine»). Esiste anche una versione deluxe. Puoi vedere i suoi contenuti nella panoramica:

Immagine di copertina: Bethesda

