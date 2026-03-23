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Batteria sostituibile: la normativa UE costringe Nintendo a riprogettare lo Switch 2

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 23.3.2026

Una rivista giapponese riporta che Nintendo sta lavorando a un'ampia riprogettazione dell'hardware della Switch 2. Potrebbe portare in Europa una variante della console esclusiva e adatta alle riparazioni. Il motivo è il regolamento dell'UE sulle batterie, che entrerà in vigore il prossimo febbraio.

Lo Switch 2 è sul mercato da soli nove mesi. Secondo un rapporto giapponese, Nintendo sta ora pianificando di modificare la console e i Joy Cons specificamente per l'Europa dal punto di vista dell'hardware.

Il motivo è il regolamento UE sulle batterie 2023/1542, che prevede che gli utenti debbano poter sostituire da soli le batterie dei nuovi dispositivi a partire da oggi.

Il motivo è il Regolamento UE 2023/1542 sulle batterie, che stabilisce che gli utenti dovranno essere in grado di sostituire da soli le batterie dei nuovi dispositivi a partire dal 18 febbraio 2027. L'obiettivo del regolamento è quello di ridurre i rifiuti elettronici rendendo i prodotti utilizzabili più a lungo e riducendo la dipendenza dai servizi dei produttori.

Cosa significa il regolamento sulle batterie? Il regolamento riguarda le batterie dei nuovi dispositivi immessi sul mercato, cioè i prodotti importati o fabbricati dopo il 18 febbraio 2027. Le scorte esistenti presso i rivenditori non sono interessate. Il Regolamento si armonizza con il Diritto UE alla riparazione , ma è una legge separata. Regolamenta diversi aspetti del ciclo di vita di una batteria, a partire dalla produzione, che deve dimostrare di soddisfare criteri di sostenibilità. Si va dalla facile intercambiabilità al ritiro delle vecchie batterie e alle loro proprietà di riciclaggio.

La batteria è saldamente incollata all'alloggiamento

La capacità delle batterie diminuisce con il tempo. A seconda dell'intensità d'uso, la durata della batteria diminuisce talmente tanto dopo quattro-sei anni che è opportuno sostituirla. Non ci sono ancora dati sulla durata della batteria dello Switch 2. Come termine di paragone: per lo Switch 1 Nintendo dichiara che la capacità scende all'80 percento dopo 800 cicli di ricarica completi. Per la sostituzione, la batteria si riduce così tanto dopo quattro o sei anni che è opportuno sostituirla.

Per la sostituzione, gli utenti devono spedire la Switch 2 proprio come la console precedente, perché la batteria non solo è difficile da raggiungere e accessibile solo con strumenti speciali, ma è anche saldamente incollata all'alloggiamento. Per rimuoverla sono necessari solventi e forza, che distruggono lo strato di schiuma sul retro della batteria. Puoi vederlo in questo video a partire dal minuto 5:57 circa.

La piattaforma di riparazione iFixit accusa quindi Nintendo di essere poco amichevole con i clienti: Né per lo Switch 2 e i Joy Cons né per il Pro Controller sono disponibili ricambi originali e istruzioni per la riparazione.

Installare la batteria in modo tale da poterla rimuovere richiede un'ampia riprogettazione dell'hardware: Nintendo deve rivedere il layout interno, il design dell'alloggiamento e la tecnologia di assemblaggio. Anche le modifiche alle catene di fornitura e di produzione sono un'impresa costosa.

Non è ancora noto come il nuovo design possa influire sulla dissipazione del calore, sulla capacità della batteria e sullo spessore del case dello Switch 2.

Variante esclusiva dello Switch 2 per l'Europa

L'annuncio della decisione di regolamentare la batteria a metà del 2023 è arrivato in un momento sfavorevole per Nintendo. Lo sviluppo dell'hardware, che in genere richiede dai due ai quattro anni, comprese le prove e le certificazioni, era già in pieno svolgimento. I dettagli del regolamento sono stati specificati solo successivamente. Nintendo non è stata quindi in grado di tenere conto delle specifiche esatte durante il processo di sviluppo.

Come tutti gli altri produttori, anche Nintendo è vincolata dal nuovo regolamento UE sulle batterie e avrebbe dovuto adattare i suoi prodotti al mercato europeo. L'aspetto notevole dell'impegno a cambiare il design della console è l'esclusività europea. Le altre regioni continueranno a ricevere le console con le batterie permanentemente incollate. L'azienda ha dichiarato che continuerà a produrre console con le batterie incollate.

L'azienda afferma che renderà disponibile la variante più accessibile della console anche per i mercati statunitense e giapponese se «la consapevolezza dei consumatori sul loro diritto alla riparazione aumenterà in futuro». La pressione politica a favore della libertà di riparazione è significativamente più bassa in queste regioni rispetto all'Europa.

Due processi di produzione paralleli sono associati a costi più elevati. È quindi possibile che Nintendo lanci la versione UE senza questa «maggiore consapevolezza» o che introduca nuove leggi a livello globale.

Il caso ricorda la richiesta dell'UE che ha costretto Apple ad abolire il connettore Lightning per il mercato europeo a favore dell'USB-C. Successivamente Apple è passata all'USB-C a livello globale.

Immagine di copertina: Shutterstock/Erman Gunes

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