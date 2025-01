Batteria al silicio e fotocamera da 200 MP: il nuovo Honor Magic7 Pro

Il produttore di Shenzhen sta scuotendo il mercato europeo degli smartphone. Con il Magic7 Pro, Honor presenta il suo ultimo dispositivo di fascia alta con una fotocamera da 200 megapixel, un'ampia batteria e, naturalmente, l'intelligenza artificiale.

L'Honor Magic7 Pro è uno degli smartphone più potenti del 2025 grazie allo Snapdragon 8 Elite. Lo smartphone ha molto da offrire anche sotto altri aspetti - almeno sulla carta.

Design e display di alto livello

Il Magic7 Pro pesa 223 grammi, leggermente meno del suo predecessore, il Magic6 Pro, nonostante le stesse dimensioni. Questo pesa poco meno di 230 grammi. Honor ha dotato lo smartphone di un display OLED da 6,8 pollici con schermo curvo. Il Magic7 Pro raggiunge un picco di luminosità di 1600 nit su tutto il display. La frequenza di aggiornamento è di 120 hertz. La risoluzione è di 453 ppi e quindi di 2800 × 1280 pixel.

L'incavo della fotocamera ha alcune funzioni.

Fonte: Honor

Il notch "Magic Capsule", che Honor ha anche sul modello precedente, è sorprendente sulla parte anteriore. Conosciuta anche come "Dynamic Island" sull'iPhone, questa innovazione visiva è meno comune sugli smartphone Android. Ma ha delle funzioni pratiche. Tra le altre cose, la barra nera nasconde una pratica fotocamera frontale con riconoscimento tridimensionale del volto. Si dice che questo tipo di sblocco sia molto più sicuro della scansione 2D. Il notch ha anche funzioni simili a quelle dell'iPhone. Ad esempio, la visualizzazione di widget come il lettore musicale.

Hardware: Honor gioca al vertice

Lo Snapdragon 8 Elite è abbinato a 12 gigabyte di RAM e 512 GB di memoria interna. La durata della batteria è garantita: Honor ha installato una batteria da 5270 mAh nella versione europea dello smartphone - in Cina la batteria è da 5850 mAh. La caratteristica speciale: Si tratta di una batteria al silicio-carbonio che dovrebbe essere più duratura delle normali batterie agli ioni di litio, soprattutto a basse temperature e a bassi livelli di batteria. Honor l'ha già installata nel Magic6 Pro. Con il cavo, consuma fino a 100 watt. In modalità wireless è ancora possibile raggiungere gli 80 watt. È supportata anche la tecnologia di ricarica rapida Honor SuperCharge.

Per tutti gli appassionati di fotografia.

Per tutti gli appassionati di fotografia, il produttore ha installato una promettente tripla fotocamera. Si tratta di una fotocamera con teleobiettivo (200 megapixel) e triplo zoom ottico, una fotocamera principale (50 MP) e una fotocamera grandangolare (50 MP). La fotocamera frontale per i selfie offre 50 megapixel ed è possibile creare video fino a 4K e 60 fps.

Questa volta, Honor ha combinato il tipico modulo fotocamera rotondo e grande con un retro marmorizzato.

Fonte: Honor

Honour nasconde un riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni 3D sotto il display. Secondo il produttore, dovrebbe funzionare in modo sicuro e affidabile anche con un dito bagnato.

L'Honor Magic7 Pro può essere utilizzato con gli standard più recenti: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C 3.2 (Gen 1). Oltre alla possibilità di utilizzare due nano SIM contemporaneamente, lo smartphone supporta anche le eSIM.

Software: Google AI è incluso

Il dispositivo esegue Android 15 e l'interfaccia utente personalizzata MagicOS 9. Grazie a Google, puoi anche utilizzare l'assistente vocale Gemini e le funzioni supportate dall'AI come "Circle To Search", il traduttore o la gomma per le foto. Nel complesso, il produttore sostiene di aver migliorato notevolmente l'offerta di IA, che il nostro collega Jan aveva criticato nel modello precedente.

Test del prodotto Honor Magic6 Pro alla prova: buone idee non sempre realizzate alla perfezione di Jan Johannsen

Il produttore cita come esempio la funzione "AI Motion Sensing Capture". Grazie a questa funzione, dovresti ottenere risultati nitidi con colori brillanti nelle foto, anche se i soggetti sono lontani. Anche gli scatti dei ritratti sono stati migliorati grazie all'AI proprietaria. Questo grazie all'evidenziazione di pelle e capelli o nelle foto scattate con un forte zoom.

L'IA fotografica di Honor rielabora i tuoi scatti.

Fonte: Honor

Prezzo e disponibilità: che male al portafoglio

L'Honor Magic7 Pro ha un prezzo elevato. Puoi ordinarlo fin da ora e pagarlo attualmente 1399 franchi o euro. Oltre allo smartphone, la fornitura comprende solo un cavo USB-C.

Questo bel pezzo è in vendita da noi e al momento lo paghi 1399 franchi o euro.

Questo bel pezzo è disponibile da noi in nero e Lunar Shadow Grey, un grigio bianco marmorizzato.