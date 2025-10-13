Novità e trend 8 3

"Batman: Knightfall": DC filma la leggendaria epopea dei fumetti come serie di film d'animazione

13.10.2025

DC sta rivitalizzando un classico della storia dei fumetti con "Knightfall": la sconfitta di Bane da parte di Batman verrà animata per la prima volta in versione integrale. La serie di film in più parti è stata creata sotto la direzione di registi esperti e inizierà nel 2026.

Trama e punto di partenza drammatico

La storia originale di Knightfall risale ai primi anni '90 ed è divisa in tre episodi principali: «Knightfall», «Knightquest» e «Knightsend». È considerata uno dei momenti fondamentali della storia del fumetto e, a mio parere, è di gran lunga la migliore storia di Batman.

Dopo la sconfitta, Bruce Wayne si ritira da Gotham City, fisicamente paralizzato e mentalmente esausto. Insieme alla dottoressa Shondra Kinsolving, intraprende un lungo viaggio all'estero. Quello che inizia come un tentativo di guarigione si trasforma in un pericoloso processo di scoperta di se stesso: Bruce deve imparare a esistere senza il simbolo di Batman prima di poterlo incarnare di nuovo.

In sua assenza, Jean-Paul Valley alias Azrael, da lui recentemente addestrato, assume il costume. Ma la sua durezza senza compromessi trasforma Gotham in un campo di battaglia. Bruce si rende conto che deve tornare. Non solo per salvare la città, ma anche per ridefinire la natura di Batman.

Questo sviluppo costituisce il nucleo dei tre archi narrativi: «Knightfall» mostra la caduta, «Knightquest» l'esilio e «Knightsend» il ritorno.

Influenza su «The Dark Knight Rises di Nolan»

Parti della saga «Knightfall» sono già servite come modello per «The Dark Knight Rises» (2012) di Christopher Nolan. Anche in questo caso, Bane spezza la schiena di Batman e prende il controllo di Gotham per un certo periodo. Tuttavia, Nolan ha interpretato la storia in modo più libero e l'ha combinata con elementi provenienti da altri archi di fumetti come «No Man's Land» e «The Dark Knight Returns».

La versione di Nolan riprende la brutalità fisica di Bane, ma accenna solo al crollo mentale dell'eroe. La prossima serie animata promette di mettere questo aspetto maggiormente al centro dell'attenzione. Potrebbe così raggiungere quella profondità psicologica che finora è stata solo sfiorata nel formato blockbuster.

Un progetto ambizioso con un team esperto

Non è stato ancora annunciato nessun doppiatore. Anche i dettagli sullo stile visivo rimangono aperti. Tuttavia, il logo mostrato al Comic-Con di New York fa pensare a una produzione cupa e seria, che probabilmente si rifarà maggiormente ai fumetti rispetto a molti film d'animazione precedenti.

Tra dramma psicologico ed epopea d'azione

«Knightfall» è uno dei capitoli più complessi della storia di Batman perché smantella radicalmente l'eroe. La storia si chiede cosa rimane di Bruce Wayne quando il simbolo di Batman crolla. E cosa è necessario per ricostruirlo. Un adattamento di successo deve colpire questo nucleo psicologico senza perdere il ritmo dell'azione.

Il personaggio di Azrael Batman in particolare è cruciale: nei fumetti divideva i lettori perché dava la priorità alla violenza rispetto alla moralità. Per i registi, questo significa trovare un equilibrio tra il fascino di un vendicatore senza compromessi e l'ideale di un eroe che mantiene il controllo. Se avrà successo, «Knightfall» potrebbe diventare una delle produzioni DC più stratificate e migliori degli ultimi anni.

Un progetto indipendente di Elseworlds

Come i precedenti film d'animazione, «Batman: Knightfall» sarà un cosiddetto progetto Elseworlds al di fuori del nuovo universo cinematografico DC. Questo dà ai creatori libertà creativa: non dovranno aderire alle linee guida della continuity o del franchise, ma potranno raccontare l'epopea in tutta la sua lunghezza.

Negli ultimi anni, la divisione animazione della DC si è affermata come la spina dorsale creativa dello studio. Film come «Under the Red Hood», «The Long Halloween» o «Year One» dimostrano che questo formato spesso realizza materiale complesso in modo più autentico rispetto agli adattamenti live-action. «Knightfall» potrebbe continuare su questa linea: con una combinazione di profondità psicologica, coerenza narrativa e impatto stilistico.

