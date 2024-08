Bang alla Disney: "Star Wars: L'Accolito" è stato cancellato

Disney stacca la spina: "L'Accolito" viene cancellato dopo una sola stagione. L'ex serie hype si conclude con dati di ascolto deludenti e aspre critiche.

È finita per "The Acolyte": Disney avrebbe deciso di cancellare la serie di Star Wars dopo una sola stagione. Lo riporta l'affidabilissima rivista di settore Deadline, che a sua volta cita fonti interne. Ciò significa che è improbabile che la storia dell'accolito neo-Sith Osha venga raccontata fino alla sua conclusione - almeno non in un formato live-action.

Critiche e crollo degli ascolti: dall'hype alla delusione

La notizia non è del tutto sorprendente. "L'Accolito" ha avuto uno dei lanci di serie di maggior successo di sempre su Disney+. Ma a lungo termine, la serie dell'era dell'Alta Repubblica non è stata in grado di mantenere l'interesse del pubblico. Il finale di stagione è stato addirittura il meno visto di tutte le serie di "Star Wars". Con un budget di produzione di 180 milioni di dollari - solo "Andor" è costato di più - il risultato è stato scarso.

Invece, la serie di "Star Wars" di Leslye Headland ha dovuto affrontare aspre critiche da parte dei fan già prima della sua uscita, che inizialmente hanno criticato l'agenda politica di Disney e poi, soprattutto, la debolezza della scrittura dei personaggi, la storia ridicola e la rottura del canone - per usare un eufemismo. Questo si può vedere anche sulla piattaforma di rating Rotten Tomatoes: Con un indice di gradimento del pubblico di appena il 18 percento, "L'Accolito" è stato punito.

Resta da vedere se la storia di Osha continuerà altrove. Se così fosse, il personaggio interpretato da Amandla Stenberg subirebbe un destino simile a quello di Qi'ra di "Solo: A Star Wars Story". Qi'ra, interpretata da Emilia Clarke, è ancora all'inizio della sua carriera come futura boss del sindacato criminale Crimson Dawn. Tuttavia, poiché "Solo" non è diventato una serie di film, Lucasfilm ha continuato la sua ascesa alla fama principalmente nei romanzi e nei fumetti. La prossima reunion con Qi'ra è nel prossimo gioco Ubisoft "Star Wars: Outlaws".

Una nuova speranza: "Skeleton Crew" per riconquistare i fan di Star Wars

Resta da vedere se la Disney riuscirà presto a riconquistare la sua posizione con "Star Wars". La benevolenza dei fan ha sofferto negli ultimi anni. La prossima occasione per la Casa del Topo di riscattarsi è "Skeleton Crew". Nello stile di un film di intrattenimento Amblin degli anni '80 di Steven Spielberg, il film è incentrato su un gruppo di ragazzini di periferia di 10 anni che si perdono su un pianeta alieno e devono ritrovare la strada di casa. Sono aiutati da un (presunto) Jedi, interpretato da Jude Law.

La serie inizia il 3 dicembre.