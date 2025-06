Novità e trend 53 32

"Balle spaziali 2" è in arrivo - con velocità ludiche

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.6.2025

La galassia ha aspettato a lungo, ora è ufficiale: "Balle spaziali" è tornato. Con caschi, yogurt, Lone Starr e un meta-salvataggio che fa sembrare ogni salto nell'iperspazio un passo di lumaca.

L'ha fatto davvero. 40 anni dopo il primo film, Mel Brooks sta accendendo il motore dell'iperspazio per un sequel tutt'altro che tranquillo e furtivo: «Balle Spaziali 2» uscirà nei cinema nel 2027 - con vecchi eroi, nuovi volti e una trama che dovrebbe essere tutto e niente allo stesso tempo.

Ecco il trailer di annuncio:

Chi? Cosa? Dove? Quando? Come? E soprattutto: perché?

Il trailer d'annuncio - un testo che si muove in modo amorevolmente esagerato nel miglior stile di «Spaceballs»- non contiene scene. Eppure in queste poche parole c'è più meta-umorismo che in molte serie di fantascienza. Inoltre invia un chiaro messaggio: «Spaceballs» è tornato. Non come una copia a basso costo, ma come un vero e proprio sequel con elementi di reboot: «Un Sequel Non-Prequel Non-Reboot Parte Seconda ma con Elementi Reboot Film di Espansione del Franchise.»

Oppure, come direbbe Yogurt: Merchandising! Merchandising!

Il casting fornisce ancora più materiale per l'eccitazione: Bill Pullman torna nei panni di Lone Starr, Rick Moranis indossa di nuovo l'elmetto oversize e Mel Brooks si infila ancora una volta nell'abito dorato di Yogurt all'età di 98 anni (!).

Il fatto che Moranis sia tornato a bordo è quasi un miracolo galattico. L'attore si era ritirato negli anni '90 per dedicarsi completamente alla famiglia dopo la morte della moglie. Perciò è ancora più bello che ora faccia un ritorno al cinema che i fan di tutto il mondo probabilmente festeggeranno. Ma il ritorno di Moranis è un miracolo galattico.

Ma non sono solo i vecchi guerrieri a tornare sul ponte di comando. Tornano anche Keke Palmer («Nope», «One of Them Days») nel ruolo di Destiny, così come Lewis Pullman, figlio di Bill, che sarà presente nel ruolo di Starburst - il figlio di Lone Starr e della principessa Vespa, che ora è diventata regina. E sì, torna anche Daphne Zuniga. Cosa sarebbe «Spaceballs» senza una buona dose di regalità druidica?

Un film come nessun altro - o forse tutti insieme

La storia non è ancora stata definita con esattezza. Quello che sappiamo è che: Il progetto proviene dagli Amazon MGM Studios, è diretto da Josh Greenbaum («Barb e Star Go to Vista Del Mar»), sceneggiato da Benji Samit e Dan Hernandez («Pokémon: Detective Pikachu») e da Josh Gad, che è anche protagonista e produttore.

La parodia di genere è un film che non ha nulla da invidiare agli altri.

La parodia di genere si propone ovviamente di prendere ancora una volta in giro tutto: questa volta non solo l'originale «Star Wars», ma anche i suoi innumerevoli sequel, prequel e spin-off. Chissà, forse il film diventerà così metaforico da parodiare se stesso. O della Disney. O di entrambi. Probabilmente entrambi.

Che lo Schwartz sia con... il Fanservice?

Con il ritorno di Rick Moranis e del cast originale, Mel Brooks sta tirando fuori tutti i crismi della nostalgia. Questo dovrebbe mandare in estasi i fan di vecchia data. Ma anche il nuovo trio del cast (Palmer, Gad, Pullman Jr.) potrebbe dare una ventata di aria fresca ai motori del sequel.

Se «Spaceballs 2» sarà più di un omaggio affettuoso con gag dell'altro ieri resta da vedere. Ma una cosa è chiara: se c'è qualcuno che sa orchestrare il caos, probabilmente è Mel Brooks. E se non è così, il film sarà così stupido da essere di nuovo bello. O almeno molto divertente.

A prescindere da quello che succederà, una cosa è certa: allaccia le cinture di sicurezza. «Balle Spaziali» passa alla Velocità Ludica. Di nuovo.

Immagine di copertina: Amazon MGM Studios

