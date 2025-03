Novità e trend 3 0

Attenzione, tifosi del Barcellona: Questi nuovi telefoni sono per te

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2025

La partnership di HMD con l'FC Barcelona entra nel vivo. Il produttore di smartphone presenterà due telefoni per i tifosi della squadra di calcio al Mobile World Congress.

HMD non poteva scegliere un luogo più adatto per la presentazione dei suoi nuovi telefoni. Allo stadio Camp Nou dell'FC Barcelona, il produttore di smartphone sta mostrando due modelli che hanno un aspetto e una sensazione fantastici per i fan della squadra di calcio.

I due telefoni per i tifosi dell'FC Barcelona

Il primo telefono si chiama HMD Barca Fusion ed è una versione personalizzata del HMD Fusion. L'hardware rimane. La particolarità è soprattutto l'alloggiamento. È adornato con le firme dei giocatori, che si illuminano anche sotto la luce UV. Il concetto di HMD Fusion è la personalizzazione. Ci sono diverse custodie che possono essere applicate ai dispositivi come cover. Questo fa sì che la custodia Barca assomigli di più a una cover attaccata.

La custodia HMD Barca Fusion è personalizzabile.

L'HMD Barca Fusion è dotato anche di immagini, suonerie a tema e saluti dei giocatori. Sono inoltre preinstallate alcune applicazioni dell'FC Barcelona.

Il Barca Fusion ha un aspetto elegante con le firme dei giocatori. Tuttavia, ha più il concetto di cover che di custodia.

Il secondo telefono si chiama HMD Barca 3210 ed è una modifica del Nokia 3210. Le nuove caratteristiche includono il logo Barca inciso sul retro e alcune uova di Pasqua. È disponibile in blu e grana per abbinarsi alle maglie del FC Barcelona.

L'HMD Barca 3210 nella versione blu. Il logo sul retro e alcune uova di Pasqua sono speciali.

L'idea dei feature phone: digital detox

I "nuovi" dispositivi di HMD sono tecnicamente limitati. Anche il logo inciso di una squadra di calcio non fa miracoli. I motivi di questa limitazione sono molteplici: Il produttore vuole utilizzare i cosiddetti feature phone per incoraggiare un approccio più consapevole ai media digitali. Uno smartphone come questo dovrebbe distrarti meno, "in modo che tu possa concentrarti completamente sulla partita del Barca" - dice HMD. In passato, l'azienda finlandese ha lanciato altre collaborazioni con questo obiettivo, come la Barbie o lo Boring Phone.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i dispositivi Barca saranno disponibili da aprile. L'HMD Barca 3210 sarà in offerta a 99,00 euro, mentre l'HMD Barca Fusion costerà 349,00 euro. Non è ancora chiaro se saranno disponibili anche in Germania. Senza contenuti e ottiche speciali, al momento puoi trovarlo a un prezzo più basso da noi.

HMD e Nokia: Nokia sarà presto storia?

La ridenominazione dei nuovi telefoni Barca da Nokia 3210 a HMD (Barca) 3210 è entusiasmante. Nokia ha fallito con i suoi telefoni Windows oltre 10 anni fa e ha venduto l'azienda a Microsoft. Neanche questo ha portato al successo sperato. Nel 2015 è stata fondata HMD Global come start-up. HMD ha acquistato i diritti del marchio Nokia e ha rivenduto i dispositivi. Da allora, non ci sono state grandi innovazioni e ora la ridenominazione da Nokia a HMD.

Sembra che l'azienda non sia in grado di gestire i propri dispositivi.

Sembra che il produttore abbia abbandonato del tutto il marchio. Tuttavia, il produttore Nokia non è affatto ufficialmente morto. Resta da vedere quanto i telefoni con il marchio HMD si sposeranno bene con la gente.

