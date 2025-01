Atari celebra i 45 anni di "Asteroids" con un orologio in edizione limitata

A volte non servono numeri, ma UFO e un'astronave per leggere l'ora. L'orologio "Asteroids" in edizione limitata di Atari e Nubeo rende omaggio all'omonimo gioco classico.

Per celebrare il 45° anniversario del leggendario gioco arcade retrò "Asteroids", Atari ha presentato un orologio esclusivo. Questo orologio è stato sviluppato in collaborazione con il produttore di orologi Nubeo.

Il "Ventana Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition" è disponibile in cinque stili diversi: ognuno con colori diversi per gli elementi del quadrante e un cinturino in silicone di colore diverso - Nebula Blue (blu), Plasma Pumpkin (arancione), Supernova Red (rosso), Nova Nightfall (grigio) e Celestial Citrine (giallo). Ognuno degli orologi è limitato a 125 pezzi.

Se non ricordi il classico gioco "Asteroids", puoi trovare un breve video qui sotto.

Dettagli sull'orologio

Il design dell'orologio è un omaggio al gameplay di "Asteroids". L'orologio ha un quadrante a più strati sul quale gli UFO indicano le ore e i minuti, mentre un'astronave al centro misura con precisione i secondi. Non vengono utilizzati numeri. Questo mi sembra molto distante e dà all'orologio un tocco unico e giocoso.

L'orologio è disponibile in cinque stili diversi.

Fonte: Atari / Nubeo A sinistra l'orologio con cinturino arancione (Plasma Pumpkin), a destra Supernova Red.

Fonte: Atari / Nubeo

L'orologio è alimentato da un movimento automatico giapponese. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e vetro zaffiro. Il retro dell'orologio è trasparente in modo da rendere visibili il movimento e il rotore personalizzato. Ogni esemplare è inoltre inciso con dettagli.

Il Ventana Automatic è dotato di "Swiss Super-LumiNova". Si tratta di un materiale pigmentato luminescente a base di alluminato alcalino-terroso che funziona come piccole batterie luminose. Garantisce una buona leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Come ulteriore gadget, l'Ihr viene fornito in una custodia protettiva, il cui interno riprende elementi di design dell'Atari Video Computer System (VCS) introdotto nel 1977.

L'orologio è dotato di una custodia protettiva che ricorda l'Atari VCS.

Fonte: Atari / Nubeo

Dove posso acquistare l'orologio?

Purtroppo, gli orologi non sono disponibili presso di noi. Possono essere acquistati solo tramite i siti web di Nubeo e Atari. Il prezzo indicato da Nubeo è di 488,95 dollari USA. Su Atari, l'orologio è disponibile a 499 dollari americani.