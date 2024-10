Apple Vision Pro: la produzione potrebbe essere presto interrotta

La domanda delle cuffie per la realtà mista Vision Pro di Apple è talmente bassa che la produzione potrebbe essere interrotta entro la fine dell'anno.

Secondo quanto riportato da The Information, Apple avrebbe già ridotto significativamente la produzione del Vision Pro all'inizio dell'estate 2024. La domanda sarebbe troppo bassa. I motivi potrebbero essere la scarsa selezione di app e il prezzo troppo alto o la strategia di prezzo premium.

Componenti sufficienti già prodotti per il ciclo di vita rimanente

I fornitori sono citati nel report. Secondo loro, sono già stati prodotti componenti sufficienti per produrre altre 500.000-600.000 cuffie. Questo dovrebbe coprire il ciclo di vita residuo stimato del prodotto.

Alcuni fornitori avrebbero smesso di produrre componenti già a maggio. Tuttavia, si dice che i loro magazzini siano ancora pieni di decine di migliaia di pezzi non consegnati.

Produzione dimezzata - la produzione si fermerà a novembre?

L'azienda cinese Luxshare è responsabile dell'assemblaggio delle cuffie. Si dice che Apple abbia informato l'azienda che potrebbe essere costretta a interrompere la produzione già a novembre. Tuttavia, le linee di produzione non devono ancora essere smantellate. La produzione potrebbe quindi essere riavviata in un secondo momento.

Luxshare dovrebbe produrre circa 1000 cuffie Vision Pro al giorno. Ciò corrisponderebbe alla metà di quanto prodotto nei periodi di picco.

Si presume che lo sviluppo del modello successivo sia stato sospeso: ci sarà invece un modello più economico?

Si prevede inoltre che Apple sospenda i lavori sul successore del Vision Pro per almeno un anno. Questo per concentrarsi sullo sviluppo di cuffie più economiche per il momento. Si dice che l'azienda abbia comunicato ai suoi fornitori di prepararsi a produrre quattro milioni di unità del nuovo modello durante il suo ciclo di vita. La metà di quanto era stato originariamente previsto per le Vision Pro.