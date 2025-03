Novità e trend 17 3

Apple TV+ conferma la quarta stagione di "Ted Lasso

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.3.2025

Dopo mesi di incertezza, la conferma ufficiale: "Ted Lasso" continuerà. La serie aprirà un nuovo capitolo, con il calcio femminile come argomento centrale.

La serie di successo "Ted Lasso" continuerà ufficialmente con una quarta stagione. La notizia è stata recentemente confermata da Apple TV+ dopo mesi di speculazioni su un possibile ritorno. Jason Sudeikis tornerà a vestire i panni del carismatico e ottimista addestratore Ted Lasso e sarà anche produttore esecutivo. Non è ancora stata fissata una data precisa per l'inizio della nuova stagione. Tuttavia, si prevede che la produzione inizierà nei prossimi mesi.

Di cosa parla la serie «Ted Lasso» «Ted Lasso» racconta la storia di un allenatore di football americano che viene inaspettatamente assunto come allenatore di una squadra di football inglese, la AFC Richmond. Nonostante la sua iniziale ignoranza in materia di calcio, Ted conquista il cuore dei giocatori e dei tifosi con il suo incrollabile ottimismo e i suoi metodi non convenzionali.

Nuova direzione per la stagione 4

Una delle più grandi sorprese dell'annuncio è che "Ted Lasso" avrà un nuovo obiettivo nella quarta stagione: Ted allenerà una squadra di calcio femminile. In questo modo, potrebbe tornare all'AFC Richmond.

Si tratta di un nuovo obiettivo: Ted allenerà una squadra di calcio femminile.

Allarme spoiler: Alla fine della terza stagione, Keeley (Juno Temple) ha suggerito alla proprietaria della squadra Rebecca (Hannah Waddingham) di costruire una squadra femminile per l'AFC Richmond. Questa decisione segna una direzione nuova e creativa per la serie, che finora ha seguito il viaggio dell'allenatrice americana con la squadra di calcio inglese AFC Richmond.

Il ritorno di altri membri del cast principale, tra cui Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Nick Mohammed (Nathan Shelley) e Phil Dunster (Jamie Tartt) non è ancora stato confermato ufficialmente. Tuttavia, Brendan Hunt (Coach Beard) e Brett Goldstein (Roy Kent) rimangono coinvolti come produttori esecutivi. Questo indica un possibile coinvolgimento dei loro personaggi. Goldstein continuerà inoltre a far parte del team di sceneggiatori della serie.

Recensione: Come si è conclusa la terza stagione

La fine della terza stagione di "Ted Lasso" ha portato con sé numerosi sviluppi emotivi e punti di riferimento per i personaggi.

Ted Lasso ha deciso di non lasciare la serie a casa.

Ted Lasso decide di tornare negli Stati Uniti dopo tre anni trascorsi in Inghilterra per stare più vicino a suo figlio Henry. Roy Kent assunse il ruolo di manager della squadra, dopo aver dato prova di sé come assistente allenatore sotto la guida di Lasso. Fu poi affiancato da Nathan Shelley, che era tornato nel club. L'allenatore Beard rimase a Richmond, ma lasciò il club come allenatore per sposare la sua fidanzata Jane.

Hannah Waddingham e Juno Temple torneranno nella serie e potremmo vedere la squadra femminile dell'AFC Richmond?

Fonte: Apple TV+

Rebecca Welton ha deciso di non vendere il club e di continuare ad esserne proprietaria. Tuttavia, vendette il 49 percento delle azioni ai possessori di abbonamenti e ai residenti di Richmond per coinvolgere maggiormente la comunità. La sua amica Keeley Jones ha continuato a gestire la sua agenzia di pubbliche relazioni dopo aver subito una battuta d'arresto nella sua carriera.

Sono curioso di vedere quali sviluppi ci saranno nella quarta stagione. La serie e soprattutto il personaggio principale, Lasso, prosperano grazie all'interazione tra il grande cast.

Successo critico e commerciale

"Ted Lasso" è una delle serie di maggior successo su Apple TV+. Dalla sua première nel 2020, la serie ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui 13 Emmy Awards. La sceneggiatura, la narrazione umoristica e allo stesso tempo emozionante e l'interpretazione carismatica del personaggio principale da parte di Jason Sudeikis sono stati particolarmente apprezzati.

Immagine di copertina: Apple TV+

