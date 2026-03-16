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Apple presenta gli AirPods Max 2

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 16.3.2026

Apple lancia le AirPods Max 2 con chip H2. Le nuove funzioni audio, la migliore cancellazione del rumore e le caratteristiche per i creativi dovrebbero distinguere gli over-ear dai loro predecessori.

A più di cinque anni dal lancio dei suoi predecessori - e stranamente anche due settimane dopo la grande settimana di lancio di Apple - Apple lancia sul mercato le AirPods Max 2. Le nuove cuffie over-ear si concentrano su funzioni di cancellazione del rumore più forti. Le nuove cuffie over-ear si concentrano su una maggiore cancellazione del rumore e sulle funzioni di studio di registrazione.

Cinque anni di attesa, cinque colori: Apple AirPods Max 2.

Fonte: Apple

Il chip H2 vuole rimediare alle vecchie debolezze

Il chip H2 di Apple, già installato in diverse generazioni di AirPods Pro, lavora per la prima volta all'interno delle cuffie. Gestisce l'elaborazione dell'audio e costituisce la base per una migliore cancellazione dei rumori.

Insieme ai nuovi algoritmi di analisi, la cancellazione attiva del rumore funziona in modo molto più efficace rispetto al suo predecessore. Secondo Apple, blocca i rumori di disturbo in modo fino a 1,5 volte più efficace. Le AirPods Max 2 sono in grado di bloccare in modo più efficace i tipici rumori di fondo, come i treni in arrivo e il rumore del traffico. Anche la modalità trasparenza è stata rivista. Utilizza una nuova elaborazione digitale del segnale e l'array di microfoni delle cuffie. Questo ti permette di percepire i suoni dell'ambiente circostante in modo più naturale, senza amplificazioni artificiali.

Audio senza rumore, ma per chi?

Apple ha adattato anche la tecnologia audio delle cuffie. Un nuovo amplificatore con una maggiore gamma dinamica dovrebbe garantire un suono meno soggetto a interferenze. Con l'audio spaziale, Apple promette una disposizione più precisa delle singole fonti sonore. In questo modo è possibile ascoltare gli strumenti in modo più chiaro e individuale, rendendo il suono meno confuso. Le AirPods Max 2 supportano l'audio lossless a 24 bit e 48 kHz tramite il cavo USB-C in dotazione. Non è ancora chiaro se questo sia limitato al codec ALAC di Apple. Allo stesso tempo, la latenza della connessione dovrebbe essere ridotta. Questo è interessante per i giocatori. Tuttavia, Apple limita il suo annuncio ai giochi compatibili con «su iPhone, iPad o Mac».

La cancellazione del rumore si adatta, le cuffie riconoscono la tua voce

Grazie al chip H2, l'audio adattivo è disponibile anche sulle cuffie over-ear. Questo controlla il rapporto tra la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza. Se intorno a te c'è più rumore, l'intensità dell'ANC aumenta e viceversa.

Le AirPods Max 2 intervengono anche quando inizi a parlare. Grazie alla funzione Conversation Awareness, riconoscono l'inizio di una conversazione. In quel momento, abbassano il volume di riproduzione ed enfatizzano le voci nell'ambiente circostante.

Come per le AirPods Max 2, anche in questo caso l'ANC aumenta.

Come nelle AirPods Pro 3, viene utilizzata anche la funzione Voice Isolation: questa funzione enfatizza la tua voce e riduce il rumore di fondo durante una chiamata. Apple ha anche integrato nelle cuffie la funzione di traduzione per le conversazioni tra lingue diverse.

Test del prodotto Apple AirPods Pro 3: nuove funzioni, nuovo look, nuovi bassi di Florian Bodoky

I preordini sono possibili dal 25 marzo, le AirPod Max 2 saranno consegnate all'inizio di aprile. Sono disponibili in cinque colori: Midnight, Starlight, Orange, Purple e Blue.

Conclusione: meglio tardi che mai

Che scherzo abbiamo fatto io e il mio collega Samuel Buchmann. In ogni anteprima annuale, in ogni anteprima del keynote del nostro podcast Apple «Ossessione mela», c'era una battuta sull'AirPod Max 2 che Apple stava per svelare. Era quasi un meme.

E ora sono arrivati. Più di cinque anni dopo l'uscita dei loro predecessori e, stranamente, due settimane dopo la grande settimana di lancio dell'hardware di Apple.

Con tutto il rispetto: FI-NA-LLY!

Immagine di copertina: Apple

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