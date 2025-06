Novità e trend 17 1

Apple lancia un programma di assistenza per i Mac Mini M2 difettosi

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 16.6.2025

Se il tuo Mac Mini non si accende più, potrebbe essere dovuto a un guasto ufficialmente noto dell'alimentatore. Apple riparerà gratuitamente i dispositivi interessati per tre anni.

« Una piccolissima percentuale» di Mac Mini (2023) con chip M2 potrebbe secondo Apple riscontrare un problema con l'alimentazione. Ciò significa che il computer non può più essere acceso. Sono interessati i Mac Mini prodotti tra il 16 giugno 2024 e il 23 novembre 2024, poco prima del rilascio del modello con chip M4.

Apple ha annunciato che riparerà i dispositivi difettosi fino a tre anni dalla data di acquisto. Se il tuo Mac Mini M2 non si avvia più, puoi verificare qui in base al numero di serie se il tuo dispositivo è idoneo al programma di assistenza mondiale. In tal caso, Apple o un partner di assistenza autorizzato si occuperà gratuitamente del problema.

Qui puoi trovare l'elenco completo di tutti i programmi di assistenza Apple attivi. Incluso quello per la fotocamera dell'iPhone 14 Plus.

Immagine di copertina: Samuel Buchmann

