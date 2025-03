Novità e trend 10

Apple collega gli AirPods Max al cavo per un audio senza perdita di qualità

L'ultima generazione di cuffie over-ear di Apple sarà presto in grado di riprodurre audio lossless grazie a un nuovo firmware. Tuttavia, per farlo dovrai collegare le AirPods Max al cavo.

Le cuffie premium di Apple saranno in grado di riprodurre audio lossless e audio con una latenza insolitamente bassa dopo il rilascio di un aggiornamento software. Lo ha annunciato l'azienda di Cupertino. L'aggiornamento del firmware sarà rilasciato insieme a iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 ad aprile.

"Lossless Audio", come Apple chiama il formato, è disponibile a 24 bit e 48 kHz sugli AirPods Max. Secondo Apple, questo garantisce "l'integrità delle registrazioni originali"

Con l'aggiornamento, le cuffie Apple offrono anche un "audio a bassissima latenza". Ciò richiede l'utilizzo di un cavo speciale da collegare alla porta USB-C delle AirPods Max. USB-C? Esatto, USB-C. Se hai il vecchio modello di auricolari Apple con connettore Lightning, ti perderai l'innovazione. Apple fa riferimento al proprio codec ALAC nelle informazioni sul "lossless". Tuttavia, esistono altri formati audio lossless sul mercato. Non si sa ancora se Apple supporterà anche questi in futuro.

Semplicemente spiegato: frequenza di campionamento e profondità di bit Nell'elaborazione dei segnali digitali, la descrive la frequenza con cui un segnale analogico viene campionato in un determinato periodo di tempo. Durante una registrazione audio, i campioni vengono prelevati a intervalli regolari lungo le onde sonore e il segnale viene convertito da un formato analogico a uno digitale. Una frequenza di campionamento più alta porta in genere a una migliore qualità di riproduzione dell'audio perché vengono trasmessi più dettagli. La descrive, in termini molto semplificati, quanti dettagli sono contenuti in un file audio. Più alta è la profondità di bit, più sfumato è il suono.

Apple sembra comunque rivolgersi a una clientela diversa con questa nuova funzione. Un normale ascoltatore non vede l'ora di vivere "l'esperienza di ascolto definitiva". Dopotutto, nel catalogo di Apple Music ci sono oltre 100 milioni di brani disponibili in versione "Lossless Audio". Sebbene questa libreria esista già da quattro anni, fino ad oggi non era possibile utilizzarla con le cuffie premium di Apple. Gli auricolari AirPods Pro 2 e AirPods 4 possono già farlo, ma solo se si acquista anche il Vision Pro.

Il comunicato stampa sottolinea che il catalogo di Apple Music comprende milioni di canzoni disponibili in versione "Lossless Audio".

Il comunicato stampa sottolinea soprattutto che le AirPods Max "offriranno presto prestazioni ancora migliori per la produzione musicale". I creatori di musica potranno beneficiare di "miglioramenti significativi nella scrittura di canzoni, nel beatmaking, nella produzione e nel mixaggio". L'audio 3D con tracciamento della testa potrà ora essere prodotto durante l'intero flusso di lavoro in Logic Pro, l'app di Apple per la produzione musicale, o in altre applicazioni. È interessante notare che la frequenza di campionamento massima dopo l'aggiornamento del firmware Apple è di 48 kHz. Tuttavia, il codec ALAC di Apple supporta fino a 192 kHz. Sebbene questa frequenza non sia comunque udibile dall'orecchio umano, può avere un ruolo nella produzione musicale in studio ed è per questo che l'aggiornamento viene pubblicizzato.

Un cavo costoso è necessario

La chiave del nuovo mondo del suono è un cavo. Collega la porta USB-C delle AirPods Max con un jack da 3,5 mm. È lungo 120 centimetri e costa 39 franchi in Svizzera e 45 euro in Germania.

Il cavo bidirezionale collega gli AirPods Max al MacMini o a un iPad. Per utilizzarle con un iPhone, invece, è necessario un adattatore.

Immagine di copertina: Martin Jungfer

