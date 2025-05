Novità e trend 5 0

App Nintendo Switch Online: l'aggiornamento semplifica il trasferimento delle immagini agli smartphone

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 30.5.2025

Niente più codici QR complicati: Nintendo sta rendendo molto più facile copiare screenshot e video sul tuo smartphone su Switch 2. La patch ora implementa anche il supporto per la chat di gioco.

Utilizzi l'app Nintendo Switch Online sul tuo smartphone? Nintendo ha aggiornato l'app e l'ha preparata per lo Switch 2. Se acquisti la nuova console, puoi utilizzare le nuove funzioni. Se acquisti la nuova console, potrai utilizzare le nuove funzioni. Tra le altre cose, la versione 3.0.1 dell'app rende molto più semplice l'invio di screenshot e video dalla console al tuo smartphone. Con la patch, ora include anche il supporto per i giochi e le funzioni di Switch 2. La Switch 2 sarà rilasciata il 5 giugno 2025.

Con l'ultima patch, Nintendo ha anche fatto un lifting all'app e l'ha rinominata. Ora si chiama «Nintendo Switch App». Tuttavia, questo non cambia il fatto che per utilizzare la maggior parte delle funzioni è necessario l'abbonamento online a pagamento di Nintendo.

La condivisione di immagini e video semplificata

L'opzione di condivisione semplificata dei contenuti sarà disponibile solo per «Switch 2». Si tratta di un miglioramento significativo.

Il caricamento semplificato di immagini sullo smartphone è possibile solo per lo Switch 2.

Il trasferimento delle registrazioni su uno smartphone richiedeva in precedenza diversi passaggi, tra cui la scansione di due codici QR. Ora il trasferimento dovrebbe avvenire in modo automatico. Puoi copiare fino a 100 file sul tuo smartphone. Saranno disponibili per 30 giorni. Se hai altri screenshot o video, i file più vecchi verranno sovrascritti se il numero viene superato.

Nuove funzioni per giocare ai videogiochi

Secondo le note della patch, ora puoi aggiungere nuovi amici tramite l'app. In precedenza questo era possibile solo su Switch. Opzionalmente, potrai ricevere notifiche quando un amico si connette. Puoi anche ricevere inviti alla Game Chat, una nuova funzione di Switch 2, direttamente nell'app. La Game Chat è una chat vocale estesa: Fino a dodici persone possono condividere il loro gioco in corso contemporaneamente, permettendo agli altri di partecipare alla loro partita.

Cosa può fare l'app in generale?

L'app per Nintendo Switch è un'app companion che offre funzioni aggiuntive per alcuni giochi. Ad esempio, la chat vocale. Le funzioni dell'app dipendono dal gioco. In «Splatoon 3», ad esempio, puoi usarla per visualizzare le tue statistiche e il tuo equipaggiamento. In «Animal Crossing: New Horizons» puoi chattare con gli amici e trasferire i progetti.

Per i due giochi «rivisitati di Zelda» « Breath of the Wild» e «Tears of the Kingdom» è disponibile nell'app la nuova «sezione Zelda Notes». Questa funzione offre una navigazione per trovare gli oggetti da collezione, ad esempio. Puoi anche usarla per condividere le tue creazioni di «Tears of the Kingdom» con gli altri.

L'app è disponibile per la prima volta in Italia.

L'app è disponibile per iOS e Android.

