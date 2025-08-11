Novità e trend 3 1

AOL seppellisce l'Internet dial-up negli USA dopo 34 anni

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 11.8.2025

Il pioniere dell'accesso a Internet AOL offre connessioni dial-up negli Stati Uniti dal 1991. Secondo l'azienda, Internet attraverso la linea telefonica sarà interrotto alla fine di settembre.

Se sei nato prima della metà degli anni Novanta, conoscerai ancora il cigolio, il bip e il sibilo del modem quando si stabilisce una connessione a Internet. Il fornitore più noto di questo servizio, anche se non attivo in Svizzera, era probabilmente AOL. In Germania, ad esempio, per via della pubblicità con la leggenda del tennis Boris Becker:

AOL ha interrotto il servizio in Germania nel 2007. Ora il provider americano sta chiudendo questo capitolo dell'accesso anticipato a internet il 30 settembre 2025 anche negli Stati Uniti. Per fare un paragone, Swisscom, che fornisce il servizio di base in Svizzera, ha interrotto la connessione dial-up a metà degli anni '90.

Anche il tempo del CD AOL è probabilmente destinato a finire con la fine della connessione dial-up. Infatti, anche il software associato, l'AOL Dialer, è in via di dismissione. Secondo il provider, il download tramite linea telefonica richiede dai 10 ai 15 minuti. In alternativa, puoi ordinare per telefono un CD con il file di installazione da 2,1 megabyte, in un momento in cui il supporto di memorizzazione è diventato obsoleto da tempo. Questo e la relativa pagina di supporto sembrano una reliquia di un'epoca ormai dimenticata.

Tuttavia, il sito è stato creato per essere utilizzato come un'applicazione di supporto.

Tuttavia, quest'ultimo aspetto non sembra essere completamente dimenticato: si stima che 175.000 famiglie statunitensi utilizzino ancora connessioni dial-up. Si tratta presumibilmente di persone che vivono in località remote. Se utilizzano AOL, dovranno cercare delle alternative, nel bene e nel male.

Immagine di copertina: Shutterstock / melissamn

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo







